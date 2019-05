Die Freude bei den Musikerinnen und Musikern ist groß: Sie dürfen bleiben. In ihrem Rockhaus in der Buchberger Straße in Berlin-Lichtenberg. Hier proben viele Bands, insgesamt mehr als 1000 Personen. In den letzten Monaten drohte ihnen der Rauswurf. Betreiber Dirk Kümmele stand mit der Eigentümerin des Gebäudes, der Scharfstein Group, in einem langen Gerichtstreit. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) schaltete sich ein und verhandelte. Am Mittwoch gab es dann ein Treffen in dem Haus.

Wie Lederer am Donnerstag bestätigte, soll die Senatsverwaltung für 20 Jahre Betreiber des Proberauareals werden. Unterschrieben ist jedoch noch nichts. Zudem wird es neue Mietkonditionen geben. Der Senat wird sich mit 2,50 Euro pro Quadratmeter an den Mietkosten beteiligen und zudem die Kosten für die Bewirtschaftung der Immobilie übernehmen. Wie hoch die Mieten für die Musiker insgesamt steigen sollen, ist noch nicht mitgeteilt worden.

Immerhin dürfte damit die Kündigung vom Tisch sein, die Musiker dürfen im Haus bleiben, wenn sie sich den neuen Mietkonditionen anpassen. Zuletzt hatte es unter den Rockhaus-Mietern eine interne Umfrage gegeben, wie viel mehr Miete sie zahlen würden. Dass es nicht ohne eine Erhöhung gehen würde, war ihnen bewusst. "Wir sind happy, weil es keine Alternativen für uns gegeben hätte in Berlin", sagt Julia Schell von der Band "Spritti Belinda". Sie hofft, dass sich der Senat auch für den Erhalt weiterer bedrohter Proberäume in Berlin einsetzen wird.

Der bisherige Betreiber Kümmele dürfte damit raus sein, er war am Donnerstag nicht zu erreichen. Die Scharfstein Group bleibt auch weiterhin Eigentümer des Gebäudes. Laut Sebastian Schlüsselburg von den Linken habe der Senat auch über einen Kauf des Gebäudes nachgedacht, aber Scharfstein habe nicht verkaufen wollen und zudem wäre der Preis wohl zu hoch gewesen. Es sei extrem ärgerlich, dass solche Gebäude, die einst in öffentlicher Hand waren, verkauft wurden und die Stadt hier kein Vorkaufsrecht habe, sagte Schlüsselburg dem Tagesspiegel. Wie viele der Bands nach der Mieterhöhung auch weiterhin dort bleiben werden, ist noch offen.