Nach zweieinhalb Stunden Suche haben Taucher bei eisiger Kälte einen 43-Jährigen aus einem Teich am Treptower Park gezogen. Er war zuvor mit drei anderen Menschen freiwillig durch ins Eis gehauene Löcher ins Wasser gestiegen. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwochabend mit. Ein Notarzt belebte den Mann wieder, er kam stark unterkühlt in ein Krankenhaus.

Der Mann ist nach ersten Ermittlungen gemeinsam mit zwei Frauen, 21 und 55 Jahre alt, und einem 44-jährigen Mann ins Wasser gegangen. Als sie bemerkten, dass ihr Freund verschwunden ist, suchten die 55-Jährige sowie zwei hinzugekommene Helfer nach ihm, konnten ihn aber nicht finden. Die beiden Helfer verletzten sic leicht.

Die Rettungskräfte waren um 8.50 Uhr alarmiert worden. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Die Begleiter des zuvor Vermissten seien leicht unterkühlt gewesen und in Rettungswagen betreut worden - auch seelsorgerisch, hieß es von den Einsatzkräften.

Insgesamt 52 Kräfte der Feuerwehr waren laut dem Sprecher im Einsatz am Karpfenteich im Treptower Park. Auch ein Boot und eine Drohne sollten bei der Suche nach dem Vermissten genutzt werden, Helfer trugen spezielle Eisrettungsanzüge.

Zunächst hatte die Feuerwehr getwittert, dass die Menschen ins Eis eingebrochen seien. Vor dem Betreten von Eisflächen war zuvor gewarnt worden. Wie schon am Wochenende soll es die ganze Woche in Berlin eisi bleiben - mit Temperaturen von bis zu minus zwölf Grad.

Einsatzkräfte der Feuerwehr bereiten sich auf den Einsatz im Karpfenteich im Treptower Park vor. Foto: Paul Zinken/dpa

Auf Fotos, die in den sozialen Netzwerken verbreitet werden, ist zu sehen, wie Feuerwehrleute in einem Boot den See befahren und mit einer Kettensäge das Eis aufbrechen. Im Treptower Park gibt es nur einen See: den Karpfenteich südlich des sowjetischen Ehrenmals.

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen am Karpfenteich im Treptower Park. Paul Zinken/dpa

Die Berliner Feuerwehr warnt seit Tagen eindringlich vor dem Betreten der Eisflächen. Sie seien trotz des Frostes nicht tragfähig.

"Bitte klären sie besonders ihre Kinder auf, denn für die Jüngsten ist die Verlockung oft zu groß", schreibt die Feuerwehr in einem Tweet. (mit dpa)