In einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Buch sind am Freitag 19 kleine Kinder leicht erkrankt. Die Kinder klagten über Symptome wie Husten, Fieber, Erbrechen. Bei keinem seien die gesundheitlichen Probleme lebensbedrohlich, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Rettungskräfte seien um 15.33 Uhr alarmiert worden.

Mehrere Rettungswagen waren vor Ort im Lindenberger Weg. Alle 19 Kinder, die laut Angaben alle jünger als drei Jahre sind, wurden nach umfangreicher Sichtung durch einen Notarzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dort sollten die medizinischen Probleme geklärt werden. "Aufgrund der Unklarheit der Ursache und da so viele Kinder auf einmal betroffen waren, habe man sich dazu entschlossen, die Kinder ins Krankenhaus zu bringen", teilte ein Feuerwehrsprecher am Samstagmorgen mit.

Zur Art der Erkrankung konnte der Sprecher keine Angaben machen. Es hätte vor Ort keine eindeutigen Hinweise gegeben, daher der vorsorgliche Schritt, die Kinder genauer untersuchen zu lassen. Ergebnisse aus den Krankenhäusern liegen der Feuerwehr nicht vor. (Tsp/dpa)