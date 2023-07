Rettungseinsatz in Berlin-Pankow Vermisste Person am Weißen See – Mann offenbar tot

Eine vermisste Person hat am Samstagabend im Weißen See in Berlin-Pankow einen Rettungseinsatz ausgelöst. Wie die „B.Z.“ berichtete, waren Feuerwehr und Wasserwacht mit Tauchern und Booten im Einsatz. Demnach soll der Badebetrieb während der Suchaktion eingestellt worden sein. Dem Bericht zufolge starb die Person im Rettungswagen.

Der Lagedienst der Polizei Berlin bestätigte dem Tagesspiegel am Abend lediglich, dass der vermisste Mann gefunden wurde. Man könne jedoch zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage darüber treffen, ob der Mann lebend gefunden wurde, ob er in ein Krankenhaus musste – oder ob jede Hilfe für ihn zu spät kam. Der Mann habe sich in vier bis fünf Metern Tiefe befunden.