Rettungseinsatz läuft Brand in Mehrfamilienhaus in Berliner Wilhelmstadt

Die Berliner Feuerwehr ist am Mittwoch zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Spandau ausgerückt. Es gebe Hinweise, dass sich noch ein Mensch in dem Gebäude im Ortsteil Wilhelmstadt befinde, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochnachmittag.

Nach diesem werde gesucht. Die Feuerwehr sei mit etwa 50 Kräften vor Ort. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. (dpa)

