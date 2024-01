Rettungshubschrauber im Einsatz Frau und Kind bei Wohnungsbrand in Berlin-Reinickendorf schwer verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Reinickendorf sind in der Nacht zu Samstag eine Frau und ein Kind schwer verletzt worden. Wie die Berliner Feuerwehr am Samstag mitteilte, wurde die Frau mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Das Kind kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Nähere Angaben – etwa zum Alter des Kindes – machte die Feuerwehr zunächst nicht.

Wie die Einsatzkräfte auf X (vormals Twitter) mitteilten, brannte es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines dreigeschossigen Wohngebäudes am Oraniendamm im Reinickendorfer Ortsteil Waidmannslust. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich die Flammen auf andere Geschosse und das Dach ausbreiten. Allerdings gestalteten sich die Nachlöscharbeiten laut Feuerwehr schwierig.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Vier Bewohner konnten sich den Angaben nach selbst in Sicherheit bringen und wurden vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr war mit 80 Kräften im Einsatz. Das Gebäude wurde von der Bauaufsicht gesperrt. (Tsp, dpa)