An diesem Dienstag will der Berliner Senat den Vorschlag von Innensenator Andreas Geisel (SPD) für den neuen Landesbranddirektor absegnen. Dann soll der Nachfolger von Wilfried Gräfling ins Amt eingeführt werden. Im Gespräch ist Karsten Homrighausen, 50 Jahre alt, seit Mai 2016 Landesbranddirektor in Baden-Württemberg. Der promovierte Chemiker hatte mehrere Führungsposten inne und gilt als Experte für den Katastrophenschutz.