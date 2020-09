In der Dolomitenstraße in Pankow brach am Freitagnachmittag ein Feuer in einer Baracke aus. Laut Feuerwehr stand das 800 Quadratmeter große Gebäude leer.

Menschen befanden sich nicht darin, verletzt wurde niemand. Gegen 15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert.

Wohl auch, weil die Baracke aus Holz bestand, löste der Brand eine hohe Rauchwolke aus, die noch aus großer Entfernung zu sehen war.

Dadurch riefen viele Beobachter die Feuerwehr, sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel. Etwa 60 Anrufe habe es bisher gegeben. Damit die Bevölkerung wisse, dass die Einsatzkräfte bereits vor Ort sind, habe die Feuerwehr auch einen Tweet abgesetzt.

Nutzer auf Twitter teilten Bilder und Videos von der Wolke.

Rund 60 Beamte waren gegen 16 Uhr vor Ort, um die Flammen zu löschen. Die Einsatzkräfte gingen davon aus, dass die Arbeiten noch mindestens eine Stunde dauern würden. Die Rauchwolke sollte aber zunehmend kleiner werden. Da sich keine Personen im Gebäude befanden, sollte der Brand von außen gelöscht werden. Die Brandursache war am Nachmittag noch unklar.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Mehr Polizeimeldungen finden Sie in unserem Blaulicht-Blog.]

Mehr zum Thema Polizeimeldungen aus Berlin im Blog Obdachloser mit Schnittwunden im Krankenhaus – Messer-Attacke?

Die Feuerwehr musste am Freitag ab 14 Uhr wieder alle Kapazitäten ausschöpfen. Wegen der vielen Einsätze habe es auch nicht genügend Löschfahrzeuge gegeben. Die Feuerwehr bestellte darum zur Aufstockung etwa 100 zusätzliche Kräfte der freiwilligen Feuerwehr, die für andere Rettungsdiensteinsätze und Löscharbeiten zur Verfügung standen. (Tsp)