Das Verwaltungsgericht verhandelt am heutigen Freitag über die Rechtmäßigkeit des Polizeieinsatzes am 22. Juni 2016 in der Rigaer Straße. An dem damaligen Tage hatte sich der Hauseigentümer den Zugang zu seiner Immobilie mit Hilfe der Polizei sichern lassen, um die Immobilie zu räumen; er besaß jedoch keinen Räumungstitel. Nun klagt der Verein "Freunde der Kadterschmiede" gegen die Polizei. Das Verwaltungsgericht befasst sich am Freitag mit dem Polizeieinsatz im Frühjahr 2016.

Hunderte Polizeibeamte waren auf Anordnung des damaligen Innensenators Frank Henkel (CDU) im Einsatz, um Handwerkern den Zutritt zu dem Gebäude zu ermöglichen. Der Verein will nun feststellen lassen, dass der Polizeieinsatz rechtswidrig war.

Dass der Polizeieinsatz rechtswidrig war, wurde bereits in Zivilprozessen festgestellt. Sollten auch die Verwaltungsrichter so entscheiden, könnte der Verein wegen entstandener Schäden in einem weiteren Prozess Geld vom Land Berlin fordern.

