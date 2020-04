Herr Suttorp, wie genau schädigt Tabakrauch die Lunge?



Rauchen verursacht entzündliche Veränderungen an den Bronchien, vor allem an den kleineren, den sogenannten Bronchiolen. Da die Entzündungsreaktionen durch den fortschreitenden Zigarettenkonsum anhalten, folgen bleibende Veränderungen wie Narbenbildungen und Deformierungen. Die Durchgängigkeit der Bronchien für die Atemluft nimmt dadurch dauerhaft ab. Auch die Lungenbläschen, die für den Gasaustausch verantwortlich sind, verändern sich. Wenn man 30 Jahre lang jeden Tag eine Packung Zigaretten konsumiert oder täglich zwei über 15 Jahre, kann das dazu führen, dass die Lungenbläschen untergehen – Mediziner nennen das Emphysem. Durch den Tabakrauch werden auch die sogenannten Becherzellen geschädigt, die dafür zuständig sind, einen dünnen, durchsichtigen Schleimfilm zu produzieren, der Schmutzteilchen und Krankheitserreger in den Bronchen bindet. Auf der Innenseite der Bronchien sitzen Millionen Flimmerhärchen, die sogenannten Zilien, die wie ein Teppich die Atemwege auskleiden und durch koordinierte wellenartige Bewegungen den Reinigungsschleim, Staubteilchen, Bakterien und andere schädliche Stoffe aus der Lunge weg in den Rachen transportieren, wo man ihn hinunterschluckt. Der Tabakrauch und die darin enthaltenden Schadstoffe führen aber dazu, dass zum einen die Zellen mehr und zäheren Schleim bilden und zum anderen die Flimmerhärchen gelähmt werden und den Schleim nicht mehr befördern können. Und schließlich lösen die im Tabakrauch enthaltenen Stoffe auch Mutationen in den Lungenzellen aus, die Krebs verursachen können.

Tabakrauch verändert die Lunge also nachhaltig. Verliert sie dadurch auch an Kapazität zu atmen?



Man kann die funktionelle Oberfläche der Lunge messen. Das ist eine riesige Fläche von 70 Quadratmetern, wenn man das Lungengewebe flach ausbreiten könnte. Diese Oberfläche steht zur Verfügung, um damit Sauerstoff ins Blut aufzunehmen und Kohlendioxid abzugeben – oder kurz gesagt: für den Gasaustausch. Durch die Folgen des Rauchens, vor allem den Verlust von Lungenbläschen, kann diese Fläche um die Hälfte und mehr abnehmen. Als Arzt merkt man das beim Abhören, da das Atemgeräusch vermindert ist. Ich sage dann manchmal: Oh, da sind aber nicht mehr alle Blätter auf dem Baum. Das alles zusammengenommen – also die Verengung der Bronchien, der Verlust von Lungenbläschen und die dauerhafte Verschleimung der Atemwege – führt zu einer anhaltenden Einschränkung der Lungenfunktion für den Gasaustausch. Mediziner nennen das eine COPD, eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Kein Wunder also, das COPD oft auch mit Raucherlunge übersetzt wird.

Wie genau ist eine COPD erkennbar?



Eine COPD macht sich oft auch durch ein Pfeifen beim Ausatmen bemerkbar, das entsteht, weil sich die Luft durch die Engstellen der Bronchien pressen muss, weil die kleinsten Atemwege durch Schleim und Deformierung verengt sind. Das ist dann auch im Atemgeräusch bei der medizinischen Untersuchung mit einem Stethoskop deutlich hörbar. Eine COPD sieht man auch im Röntgenbild der Lunge. Die Lungenfunktionsmessung zeigt sehr charakteristische Veränderungen und man kann so auch gut das Ausmaß der COPD bestimmen. Im Stadium IV der COPD sind über 70 Prozent der Funktion verloren.

Das heißt also, Menschen, die an einer fortgeschrittenen COPD erkrankt sind, leiden unter Luftmangel?



Ja, das kann bis zu einer ständigen Atemnot reichen. Ab einer definierten Krankheitsphase muss man das dann mit Sauerstoffgabe lindern. Diese Menschen erkennt man oft daran, dass sie mit Wägelchen mit ihrer Sauerstoffflasche unterwegs sind. Und es kann damit enden, dass die Betroffenen nur mit einer transplantierten Lunge überleben können. COPD ist nicht heilbar, aber man kann das Fortschreiten der Erkrankung bremsen, wenn man mit dem Rauchen aufhört.

Aber auch ohne COPD leidet die Lunge eines Rauchers sehr ...



Ich sage es mal ganz plakativ: Wie der gesamte Organismus altert natürlich auch die Lunge. Das Alter der Lunge kann man gut durch die Messung der Menge der Luft, die man in der ersten Sekunde nach dem Einatmen maximal ausstoßen kann, quantifizieren. Diese Menge nimmt mit jedem Lebensjahr um etwa 20 Milliliter ab. Bei einem Raucher verringert sich diese Menge etwa doppelt so schnell. Dessen Lunge altert also in etwa doppelt so schnell wie die eines Nichtrauchers.

Nur noch diese Zigarette? Einerseits bietet die Gefahr durch die Covid-19-Pandemie einen besonderen Anreiz, eine Rauchentwöhnung... Foto:Foto: Kathy Willens/AP/ dpa

Und welche Wirkung hat das Nikotin?



Die für die Lunge harmloseste Substanz im Tabakrauch ist das Nikotin. Also die Substanz, um die es dem Raucher eigentlich geht, weil er danach süchtig ist. Der Zigarettenqualm allerdings, der das Nikotin eigentlich nur in die Lunge transportieren soll, ist eine gefährliche Mixtur aus Tausenden giftigen, krebsauslösenden und sogar radioaktiven Stoffen, die vor allem durch die Verbrennung des Tabaks entstehen.

Spielt es dabei eine Rolle, wie viele Zigaretten man raucht und wie häufig?



Ja, je mehr ich rauche, umso größer ist das Schadenspotenzial. Ich sage immer: Die Lunge merkt sich jede Zigarette. Wir Lungenärzte messen das dadurch, dass wir einfach die Anzahl der Packungen pro Tag mit der Anzahl der Jahre, in denen geraucht wurde, multiplizieren. 30 Packungsjahre sind schon sehr viel, bei einigen Patienten kommen auch 60 oder 120 solcher „Packyears“ zusammen. Die Empfänglichkeit der Menschen für die negativen Wirkungen des Tabakrauches ist aber sehr unterschiedlich. Offenbar kommen einige Menschen mit den schädlichen Wirkungen des Zigarettenrauches besser zurecht als andere. Helmut Schmidt zum Beispiel wurde als jahrzehntelanger starker Raucher 96 Jahre alt. Auch die dänische Königin Margrethe II., die gerade ihren 80 Geburtstag feierte, wirkt trotz ihres bekanntermaßen hohen Zigarettenkonsums fit. Und auf der anderen Seite stehen Menschen, die vielleicht 30 Jahre lang geraucht haben, auf der Liste für eine Lungentransplantation. Bei einigen wenigen stecken hinter dieser unterschiedlich hohen Empfänglichkeit genetische Ursachen, aber das betrifft vielleicht drei oder vier Prozent der COPD-Erkrankten. Diese können ein bestimmtes Molekül nicht bilden. Bei der Mehrheit der Betroffenen aber ist diese Frage, warum Menschen so unterschiedlich auf den Tabakrauch reagieren, bis heute nicht geklärt.

Sind auch Passivraucher gefährdet?



Auch das Passivrauchen hat definitiv einen negativen Effekt auf die Lunge, so ist das Lungenkrebsrisiko gegenüber Nichtrauchern erhöht. Das ist in Zahlen schwer ausdrücken – ich sage es mal so: Während der Raucher ein 100-Prozent-Risiko trägt, hat ein Passivraucher geschätzt ein drei- bis fünfprozentiges Risiko.

Wieso ist Rauchen ein Risikofaktor für einen schweren Verlauf einer Infektion mit dem Coronavirus?



Eine COPD ist leider ein richtig fetter Risikofaktor für einen schweren, unter Umständen lebensbedrohlichen Verlauf von Covid-19. Da trifft das neuartige Coronavirus, das sich ja vor allem auf Lungenzellen so verheerend auswirkt, auf eine durch den Zigarettenqualm malträtierte, krankhaft veränderte Lunge. Diese kann zum einen sehr viel schlechter Krankheitserreger abwehren, das Virus kann also leichter die Lungenzellen infizieren und sich ausbreiten. Zum anderen programmieren die Viren die Lungenzellen um, dass diese neue Viren produzieren. Ihre eigentliche Aufgabe, den Gasaustausch zu gewährleisten, verlieren sie. Die durch die COPD schon eingeschränkte Gasauschtauschfunktion der Lunge nimmt durch das Virus noch schneller ab. Ein Versagen der Lunge rückt dann schnell näher.

Sollte man also gerade jetzt in Zeiten der Coronapandemie mit dem Rauchen aufhören?



Es ist immer gut, mit dem Rauchen aufzuhören – aber es ist auch ein mentaler Gewaltakt, das hinzukriegen. Man weiß, dass, wenn jetzt zehn Leute mit dem Rauchen aufhören, nach einem Jahr wiederum neun rauchen. Deshalb kann die Covid-19-Pandemie hier zwei gegenteilige Wirkungen haben. Zum einen können die schlechten Aussichten, die COPD-Patienten bei einer gleichzeitigen Infektion mit dem Coronavirus haben, einen positiven psychologischen Effekt haben, die Rauchentwöhnung durchzuhalten. Zum anderen aber ist ja das Rauchen auch eine Angewohnheit zum Stressabbau. Und wenn man jetzt zum Beispiel durch das Homeoffice auf engem Raum mit kleinen Kindern, eine Quarantänesituation oder eine höhere Arbeitsbelastung in systemrelevanten Berufen unter hohem Stress steht, greift man vielleicht gerade jetzt noch öfter zum Glimmstängel.

Ab wann nach dem Ende des Rauchens zeigen sich in der Lunge erste positive Veränderungen, die ihre Widerstandskraft gegen das Coronavirus stärken?



Die Lunge bedankt sich. Denn schon nach relativ kurzer Zeit nach dem Ende des Zigarettenkonsums – wir reden hier von Wochen – zeigen sich erste positiven Veränderungen. Die Lungenfunktion erholt sich, die Flusswerte der Atemluft durch die Bronchien werden besser. Dieser Erholungsprozess erstreckt sich über ein halbes Jahr oder noch länger. Eine durch Rauchen schwer vorgeschädigte Lunge erholt sich aber nicht vollständig, die Funktion kann um etwa zehn bis 20 Prozent besser werden. Es lohnt sich also nicht nur wegen Covid-19, mit dem Rauchen aufzuhören, sondern vor allem wegen der Langzeitprognose für die Lungengesundheit. Vor allem wird auch das Fortschreiten der COPD gestoppt. Wenn ich meine Atemkapazität schon auf 60 Prozent runtergequalmt habe, stoppe ich eine weitere Reduzierung, komme sogar binnen einiger Wochen vielleicht wieder hoch auf 70 Prozent. Wer mit dem Rauchen aufhört, schenkt sich damit einige Lebensjahre.

Ist eine E-Zigarette eine Alternative, wenn man partout nicht aufhören kann?



Das Rauchen besteht aus zwei Komponenten: Da ist zum einen die Befriedigung der Nikotinsucht und zum anderen die Gewohnheit, in bestimmten Situationen zu rauchen, etwa regelmäßig nach dem Essen oder beim Warten auf den Bus, zum Pausemachen in Stresssituationen oder bei Geselligkeit mit Freunden. Ganz mit dem Rauchen aufzuhören, ist immer das Beste, aber auch das Schwierigste. Deshalb gibt es unterstützende Maßnahmen, Nikotinpflaster zum Beispiel, um die Nikotinsucht zu befriedigen, ohne die schädlicheren Verbrennungsrückstände des Tabakrauches in die Lunge zu bekommen. Ist der Suchtdruck weg, kann man sich besser die Gewohnheit, in bestimmten Situationen zur Zigarette zu greifen, abtrainieren. Hat man das im Griff, kann man beginnen, aus der Nikotinsucht auszusteigen. Es gibt auch Medikamentenwirkstoffe, die direkt in den Stoffwechsel des Gehirns eingreifen und so im Belohnungszentrum das Suchtverhalten bekämpfen. Ich bin bei diesen Medikamenten sehr zurückhaltend, da sie auch psychiatrische Nebenwirkungen haben können. Das dritte Hilfsmittel ist die E-Zigarette. Dieser Weg ist keine offizielle Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Lungenheilkunde. Aber es gibt inzwischen Studien, die zeigen, dass die E-Zigarette die höchste Abstinenzquote bei früheren Rauchern über eine längere Zeit erreicht. Da hören am Ende dann nicht einer von zehn auf, sondern schon zwei – immerhin, aber auch kein Durchbruch. Bei der E-Zigarette scheiden sich auch die wissenschaftlichen Geister. In Großbritannien verfolgt man vor allem den Ansatz der Harmreduction, also das Reduzieren von Schäden durch den Tabakrauch. Der Dampf der E-Zigarette ist zwar nicht ungefährlich, aber deutlich weniger gefährlich als Zigarettenqualm. Harte Zigarettenraucher profitieren gesundheitlich eindeutig vom Umstieg. Nur andererseits hat das Marketing der E-Zigaretten-Hersteller dazu geführt, dass viele Nichtraucher, vor allem Jugendliche, mit der E-Zigarette in den Tabakkonsum eingestiegen sind. So wird der gesellschaftliche Nutzen wieder zunichtegemacht.