Schon nach 24 Stunden sinkt das Herzinfarktrisiko

Raucher, die noch nicht an einer COPD erkrankt sind, können in kurzer Zeit deutliche Verbesserungen ihrer Gesundheit erreichen, wenn sie dauerhaft aufhören. Bereits 20 Minuten nach der letzten Zigarette verbessert sich die Durchblutung der Hände und Füße, weil sich die durch das Nikotin verengten Gefäße wieder weiten. Nach acht Stunden normalisiert sich der Sauerstofftransport im Blut, da kein Kohlenmonoxid vom Tabakrauch mehr die Bindung des roten Blutfarbstoffes Hämoglobin an den Sauerstoff behindert. Nach ebenso langer Zeit beginnen die durch den Rauch gelähmten Flimmerhärchen wieder mit der Selbstreinigung. Sollten diese allerdings durch jahrelanges Rauchen zerstört worden sein, geht es nicht ganz so schnell. Aber auch bei ihnen wachsen die Zilien nach. Das dauert allerdings einige Wochen bis Monate. 24 Stunden Rauchfreiheit bewirken bereits eine erste Senkung des Risikos für einen Herzinfarkt. Dieses erhöhte Risiko sinkt im Laufe der Zeit weiter. Nach einem halben Jahr ist es nur noch halb so hoch, nach fünf, sechs Jahren ist es in etwa auf dem Niveau eines Nichtrauchers. Nach zwei Tagen bessern sich der Geschmacks- und der Geruchssinn, die zuvor durch die Wirkung der im Tabakrauch enthaltenen Substanzen beeinträchtig waren, spürbar. In den folgenden drei bis neun Monaten stabilisieren sich der Kreislauf und die Lunge. Die Kapazität der Lunge steigt um zehn bis 20 Prozent. Der Raucherhusten lässt nach, die Atemwege werden zunehmend freier. Man fühlt sich fitter, die vorzeitig gealterte Haut strafft sich wieder auf das für das Alter normale Maß. Auch die Mundflora, die sich bei Rauchern verändert und ihnen mehr Probleme mit Bakterien bereitet, die die Zähne und das Zahnfleisch schädigen, verbessert sich mit der Zeit. Das ist aber ein Prozess, der nach US-amerikanischen Studien Jahre in Anspruch nimmt. Zehn Jahre, nachdem man mit dem Rauchen aufgehört hat, beginnt das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, zu sinken, nähert sich nach etwa 15 Jahren dem des Nichtrauchers an. Ganz so niedrig wie bei Nichtrauchern wird das Risiko nicht mehr, konstatieren Forscher des Deutschen Krebsforschungszentrums.

BERATUNGSANGEBOTE

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bietet eine kostenlose Telefonberatung zur Rauchentwöhnung: 0800 831 31 31 (Montag bis Donnerstag 10 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonntag 10 bis 8 Uhr), www.rauchfrei-info.de.

Unter www.gesundheitsinformation.de/rauchen.2080.de.html findet man Infos zu medikamentösen Entwöhnungshilfen.

Die Stiftung Warentest hat Raucherentwöhnungskurse, Nikotinersatzprodukte, Akupunktur, Hypnose und E-Zigarette getestet: www.test.de/Mit-dem-Rauchen-aufhoeren-So-werden-Sie-Nichtraucher-1132287-0. Die Freischaltung kostet 50 Cent.

Einige Krankenkassen bieten Raucherentwöhnungskurse an.