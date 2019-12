Es ist wirklich eine neue Hiobsbotschaft für die Berliner S-Bahn und für ihre Fahrgäste. Bei Untersuchungen wurden Risse in den Fahrgestellen entdeckt. Elf von 70 Viertelzügen (Doppelwagen) der Baureihe 485 sind derzeit abgestellt und fallen aus. Am Nachmittag will S-Bahn-Chef Peter Buchner in der Hauptwerkstatt Schöneweide erläutern, wie die Züge repariert werden sollen, wie lange sie ausfallen und welche Einschränkungen auf die Fahrgäste zukommen. Immerhin lassen sich die Wagen aus DDR-Produktion noch reparieren. Die BVG steht bekanntlich vor dem weit größeren Problem, dass eine komplette Serie der U-Bahn wegen Rissen verschrottet werden muss. Die Risse lassen sich nicht mehr schweißen. Nur noch zwölf von 70 Wagen dürfen noch fahren.

Unterdessen sind am Dienstag durch eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tino Schopf neue Zahlen zu Ausfällen bei U- und S-Bahn bekanntgeworden - sie sind dramatisch. Bei der S-Bahn war die Zahl der Ausfälle die ersten fünf Monate des jahres 2019 noch im grünen Bereich. Der Juni war eine Katastrophe, 313.000 Zugkilometer fielen aus, danach pendelten sich die Ausfälle bis Oktober auf ein hohes Niveau ein. Insgesamt fielen in den ersten zehn Monaten 2,3 Millionen Zugkilometer aus. Drei große Ursachen gibt es laut Bahn: 82 Prozent der Ausfälle und 37 Prozent der Verspätungen sind hausgemacht von der S-Bahn, also Fahrzeugstörungen oder fehlendes Personal. Sieben Prozent der Ausfälle und 28 Prozent der Verspätungen) verursachte in diesem Jahr die "große" Bahn, die für das Netz verantwortlich ist. Also Signal- oder Stellwerksstörungen, gebrochene Gleise und klemmende Weichen. Addiert ist die Bahn also an 89 Prozent der Ausfälle schuld. Nur elf Prozent der Ausfälle und 35 Prozent der Verspätungen haben externe Ursachen, dies sind vor allem Polizei- und Notarzteinsätze und in geringerem Maß Folgen extremer Witterung. Dies alles kostet die Bahn viel Geld. In den ersten zehn Monaten hatte die "Minderleistung" einen Wert von 16,3 Millionen Euro. Fast 14 Millionen Euro haben die Länder Berlin und Brandenburg bereits einbehalten. Endgültig abgerechnet werde erst im kommenden Jahr, teilte die Verkehrsverwaltung mit.

Wie berichtet, fallen auch bei der BVG weit mehr Fahrten aus als normal, vor allem bei der U-Bahn. In den ersten zehn Monaten fielen über 550.000 Kilometer Zugfahrten aus, die Streiks im Frühjahr sind nach Angaben des Senats aus dieser Zahl herausgerechnet, es war also noch schlechter. Der Juli war 2019 mit Abstand der beste Monat, alle anderen waren mehr oder weniger schlimm. Auch die BVG nannte defekte Fahrzeuge und fehlende Fahrer als Hauptgründe für diese Entwicklung. Ein wichtiger Grund, dass es in diesem Jahr deutlich bergab ging, ist die Zunahme von Vandalismus und Graffiti. In diesem Jahr werden etwa 70.000 Kilometer U-Bahn-Fahrten nur deswegen ausfallen, das sind fast vier Mal so viel wie im Vorjahr. Da waren es 18.793 Kilometer.

Im März hatte der Tagesspiegel noch berichtet, "Die S-Bahn ist so pünktlich wie lange nicht mehr". Danach jedoch explodierte die Zahl der Verspätungen und ausgefallenen Züge.

Bei der "Pünktlichkeit" stürzte die S-Bahn im Juni auf 92 Prozent ab, im Juli waren es immerhin wieder 97 Prozent, im November 95 Prozent. 2018 waren es im Schnitt 95 Prozent. "Pünktlich" ist ein Zug für den Verkehrsverbund VBB, wenn er weniger als vier Minuten Verspätung hat. Die „Zuverlässigkeit“ erfasst, ob die Fahrt tatsächlich stattgefunden hat oder ausgefallen ist - zum Beispiel bei Störungen. Der VBB fordert, dass 520 Züge in Betrieb sind - bekanntlich muss die S-Bahn seit Jahren um jeden einzelnen Zug kämpfen. Im Jahresmittel 2018 fuhren nur 511 Züge. In den ersten vier Monaten 2019 waren es nach Angaben des VBB immerhin 519. Der vorübergehende Ausfall von elf Viertelzügen der BR 485 haut also rein. Seit 2017 werden die verbliebenen 70 Viertelzüge dieser Baureihe nach und nach modernisiert. Ein Teil der Wagen aus DDR-Produktion ist bereits verschrottet worden - zu einer Zeit, als die S-Bahn der Meinung war, dass es zu viele Züge gebe. Wie berichtet, konnte ein Teil der bereits abgestellten und zur Verschrottung vorgesehenen Wagen "gerettet" werden, als die Probleme mit einer anderen Baureihe zur großen S-Bahn-Krise führten. Da die ganz neuen Fahrzeuge erst 2021 in Betrieb gehen sollen, hatte sich die Bahn entschieden, für 150 Millionen Euro die Wagen der West-Baureihe 480 und das Ost-Pendant 485 noch einmal fit zu machen für weitere Jahre. Beide Baureihen sind in den 80er Jahren gebaut worden. Eigentlich sollte die Sanierung dieser Züge bis Ende 2019 abgeschlossen sein, weil dann die 500 Viertelzüge der bislang modernste Baureihe 481 modernisiert werden sollen. Wie berichtet, hatte die S-Bahn vor wenigen Wochen den ersten technisch modernisierten und optisch aufgehübschten 481er-Viertelzug der Öffentlichkeit vorgestellt.