Die Linke Berlin fordert aufgrund der steigenden Energiepreise ein Kündigungsmoratorium für die Mietwohnungen der landeseigenen Wohnungsgesellschaften. „Niemand soll seine Wohnung verlieren, weil er seine Betriebskosten nicht bezahlen kann“, sagte der Fraktionsvorsitzende der Linken im Abgeordnetenhaus, Carsten Schatz, am Donnerstag.

Damit die landeseigenen Wohnungsgesellschaften dadurch nicht selbst in Zahlungsschwierigkeiten geraten, will die Linke die Unternehmen mit Steuermitteln stützen. Die Steuer-Mehreinnahmen des Landes Berlin würden allein in diesem Jahr bereits über zwei Milliarden Euro betragen, sagte Schatz. Dabei beruft er sich auf einen Statusbericht zum Haushalt aus der Finanzverwaltung, der in der kommenden Woche veröffentlicht werden soll.

Um die übrigen Mieter:innen zu schützen, will die Linke auch mit privaten Vermieter:innen ins Gespräch kommen. Rechtlich vorgeben könne ein umfassendes Kündigungsmoratorium für Mietwohnungen, Gas- und Stromverträge aber nur der Bund.

Derzeit gibt es in allen Berliner Koalitionsparteien Überlegungen, wie man die steigenden Energiepreise abfedern und Energiearmut verhindern kann. Die Grünen wollen am Freitag erste Eckpunkte eines Entlastungskonzepts vorstellen. Aufgrund der Gesetzgebungskompetenz verweisen SPD, Grüne und Linke jedoch in der Regel zunächst auf den Bund.

SPD-Fraktionschef Raed Saleh kritisierte die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung am Mittwoch als unzureichend. „Bei durchschnittlichen jährlichen Steuermehreinnahmen des Staates von etwa 163 Milliarden Euro sind die bisher auf Bundesebene diskutierten Entlastungsmaßnahmen im einstelligen Milliardenbereich nicht geeignet, in der Bevölkerung Akzeptanz zu finden“, sagte Saleh der Deutschen Presse-Agentur.

Auch die Berliner Linke fordert vom Bund mehr Entlastung. Sie schlägt ein Energiegeld von monatlich 125 Euro für einen Ein-Personen-Haushalt vor. Für jedes weitere Haushaltsmitglied sollen noch einmal 50 Euro obendrauf kommen. Das Geld dafür solle aus den inflationsbedingten Mehreinnahmen des Bundes kommen sowie aus einer Übergewinnsteuer.

Neben einem Kündigungsmoratorium prüft die Linke auch weitere landesbezogene Entlastungsmodelle. Hier will die Partei in der kommenden Woche weitere Details nennen.

Immer wahrscheinlicher wird, dass der im Landeshaushalt beschlossene Härtefallfonds von 380 Millionen Euro deutlich aufgestockt wird. Der Fonds ist sowohl für Bürger:innen gedacht, die ihre Energierechnungen nicht mehr begleichen können, als auch für die zu erwartenden Mehrausgaben von Schulen, Feuerwehren, Polizei und anderen öffentlichen Einrichtungen.

Schon jetzt ist absehbar, dass die bisherige Summe dafür nicht ausreicht, im Gespräch ist eine Aufstockung auf eine Milliarde Euro. Über einen dafür notwendigen Nachtragshaushalt wollen SPD, Grüne und Linke am 26. August beraten.