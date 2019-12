Nach langem Tauziehen hat der Senat am Vormittag den „Bebauungsplan 1-98 Checkpoint Charlie“ zur Neugestaltung des weltbekannten früheren Grenzkontrollpunkts und heutigem Tourismus-Hotspots verabschiedet. Im zweiten Anlauf einigten sich SPD, Grüne und Linke darauf, einen öffentlichen Stadtplatz zu schaffen mit (weitgehend) freiem Blick auf die Brandwände und damit die Spuren des Kalten Krieges erhalten in der früher geteilten Stadt.

Auch ein Museum über die Zeit der Konfrontation der Supermächte USA und UdSSR soll entstehen. Den Bau von Wohnungen schreibt der Bebauungsplan ebenfalls vor, ein Teil davon zu günstigen Sozialmieten. Platz für Geschäftshäuser soll es aber auch geben.

Mehr zum Thema Bauvorhaben am Checkpoint Charlie Wohl freie Bahn für Bebauungsplan

Dem Vernehmen nach soll „die Höhenentwicklung berücksichtigt werden“ – ein Bekenntnis zu Hochhäusern gebe es aber nicht. Ein solcher schwerer Eingriff in die städtebaulichen Vorschriften für die Friedrichstadt, die seit Jahrzehnten gegen den Widerstand von Investoren an der historischen Traufhöhe von rund 30 Metern ausgerichtet ist, war in der vergangenen Woche plötzlich als Option von der SPD in die Senatsverhandlungen eingebracht worden. Daran scheiterte die Verabschiedung im ersten Anlauf. Nun soll der Bebauungsplan zur Beratung ins Parlament gehen – und wird aller Voraussicht nach beschlossen.