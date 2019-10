Der Koalitionsausschuss hat sich beim Berliner Mietendeckel auf ein Kompromisspaket geeinigt. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Regierungskreisen. Die vereinbarten Punkte sollen noch ausformuliert werden. Die Parteichefs von SPD, Linken und Grünen wollen die Ergebnisse in Kürze präsentieren.

Am Freitagnachmittag kamen Vertreter von SPD, Linke und Grünen zu einer „finalen Runde“ zusammen, um ein Kompromisspaket zu schnüren. „Wir sind einer Einigung sehr nah“, sagte die Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek dem Tagesspiegel nach einer sechsstündigen Verhandlungsrunde am Donnerstag. „Ich gehe guten Mutes in die Verhandlungen“, bestätigte auch die Linke-Vorsitzende Katina Schubert vor dem Treffen am Freitag. „Ich hoffe, dass wir uns heute einigen. Wir sind auf einem konstruktiven Weg.“

SPD, Linke und Grüne wollen die Mieten in der Hauptstadt fünf Jahre lang einfrieren und das durch weitere Maßnahmen flankieren. Sie streiten aber seit Wochen über Details. Dabei geht es vor allem darum, ob bestehende Mieten abgesenkt werden sollen. Die Linke befürwortet das, die SPD lehnt es bislang ab. Vertreter der Grünen wollten die Mieten zunächst einfrieren und zu einem späteren Zeitpunkt absenken. Verständigt haben sich die Parteien bereits darauf, sogenannte Wuchermieten zu kappen. (sib/Tsp/dpa)