Der Vandalismus an stationären Blitzern hat massiv zugenommen. Laut Innenverwaltung lagen die Reparaturkosten 2015 noch bei rund 3500 Euro, im vergangenen Jahr bei 96.000 und in diesem Jahr allein bis zum 9. November schon bei 200.000 Euro. Die Zahl der Taten stieg von vier im Jahr 2015 auf 16 im vergangenen und bisher 17 im laufenden Jahr. Zurzeit gibt es stadtweit 33 stationäre Anlagen, die überwiegend sowohl Rotfahrer als auch Tempoverstöße registrieren. Elf Anlagen, also jede dritte, sind aktuell außer Betrieb – teils seit vielen Monaten.

Mehr zum Thema Grüne kritisieren Innensenator Kein Personal für Tempokontrollen – kapituliert Berlin vor Rasern?

Abgefragt wurden die Zahlen von der AfD-Fraktion, die in einer Mitteilung am Donnerstag den Vandalismus als eine Art Notwehr darstellte. „Die ungerechte rotrotgrüne Autohasspolitik provoziert ohne Not noch mehr Vandalismus in der Stadt. Offensichtlich haben die Berliner kein Verständnis mehr für immer neue Verbote und Restriktionen.“ Was damit gemeint ist, teilte die AfD nicht mit. Die Pflicht zum Warten bei Rot und zur Einhaltung von Tempolimits gilt jeweils schon seit mehr als 100 Jahren. (mit dpa)