Eine Charité-Ärztin berät Mütter Abstillen bei der Rückkehr in den Beruf? „Das ist ein Irrglaube“

Frau Berns, am Donnerstag beraten Sie als eine von drei Fachfrauen in einer Telefonsprechstunde zum Thema Beruf und Stillen. Viele Menschen denken, sobald eine Mutter wieder außer Haus arbeitet, müsse sie abstillen.

Das ist ein Irrglaube. Mütter können berufstätig sein und ihre Babys oder Kleinkinder trotzdem weiterstillen. Rechtlich stehen ihnen vor dem ersten Geburtstag des Kindes sogar feste Zeiten zu, die der Arbeitgeber ihnen fürs Stillen oder Abpumpen gewähren muss. Wenn die Mutter das nicht möchte, kann sie natürlich auch nur nach Feierabend weiterstillen und das Kind bekommt während ihrer Abwesenheit andere Nahrung. Ganz abstillen muss sie aber keinesfalls, die Brust kann sich an längere Pausen zwischen den Stillmahlzeiten anpassen.

Wie sehen Sie die Behauptung, ein Kind müsse abgestillt sein, wenn es zur Tagesmutter oder in die Kita kommt, weil sonst die Trennung von der Mutter erschwert wird?

Die halte ich ebenfalls für falsch. Das gewohnte Stillen beizubehalten stärkt eher das Vertrauen des Kindes. Die Sicherheit, dass es sich vor dem Bringen und nach dem Abholen beim Stillen im Arm seiner Mutter geborgen fühlen kann, trägt es auch durch die Zeit, in der sie nicht da ist.

Die Interviewpartnerin Monika Berns ist Oberärztin an der Klinik für Neonatologie der Berliner Charité und Mitglied der Nationalen Stillkommission. Diesen Donnerstag (5. Oktober) beantwortet sie im Rahmen der Stillwoche gemeinsam mit einer Arbeitsrechtlerin Fragen von Eltern zum Thema „Stillen trotz Beruf? Was stillenden Frauen den Wiedereinstieg in den Job erleichtert“. Die kostenlose Telefonnummer 0800 0 60 40 00 ist zwischen 17 und 19 Uhr geschaltet.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, Babys sechs Monate lang ausschließlich zu stillen und mindestens bis zum zweiten Geburtstag parallel zu fester Nahrung. In Deutschland stillen nur wenige Frauen so lange. Warum?

Rechtlich gesehen ist Deutschland gut aufgestellt in Sachen Stillen, fast nirgendwo sonst haben stillende Mütter so viele Rechte. Was längere Stillzeiten hierzulande verhindert, sind alte Glaubenssätze und fehlende oder falsche Beratung. Wir Kinderärzte empfehlen, Babys sechs Monate lang ausschließlich zu stillen. Aber wenn das Umfeld sagt, das Baby sei so dünn und müsse endlich „richtiges“ Essen bekommen, verunsichert das viele Eltern. Auch wenn Babys nachts häufig aufwachen, glauben viele, Brei oder Pulvermilch statt Muttermilch helfe ihnen, besser durchzuschlafen.

Das stimmt nicht?

Nein. Brei oder Pulvermilch erwecken optisch zwar den Eindruck, „dicker“ und deswegen nahrhafter zu sein. Tatsächlich enthält Beikost mit Obst und Gemüse aber weniger Kalorien als Milch. Mit dem nächtlichen Stillen werden auch andere Bedürfnisse befriedigt als nur Hunger und Durst. Babys schlafen nicht so tief und wachen leicht auf. Leider gibt es die Tendenz, bei auftretenden Problemen schnell dem Stillen die Schuld zu geben. Babys schlafen mit Pulvermilch in der Nacht aber nicht schneller durch.

Was kann man gegen solche falschen Glaubenssätze tun?

Frauen brauchen bei kleinen und größeren Fragen im Zusammenhang mit dem Stillen mehr schnelle und unbürokratische Unterstützung. Mit der richtigen Fachfrau an der Seite lösen sich Probleme meist sehr schnell. Gesamtgesellschaftlich müssen wir falsche Mythen aus Großmutters Zeiten überwinden und Menschen mehr aufklären.

Derzeit müssen Eltern professionelle Stillberatungen selbst bezahlen. Die Krankenkassen übernehmen nur Hebammenleistungen. Muss sich das ändern?

Wir brauchen vor allem eine fundierte wissenschaftliche Analyse dazu, was stillenden Frauen langfristig hilft. Falls dabei herauskommt, dass professionelle Stillberatung tatsächlich dazu führt, dass Mütter zufriedener sind und länger stillen, wäre der nächste logische Schritt, sie in den Leistungskatalog der Krankenkassen aufzunehmen.

Was sind die häufigsten Still-Irrtümer, denen sie im Rahmen ihrer Arbeit begegnen?

Ich treffe die Familien ganz am Anfang der Stillzeit, wenn das Baby erst wenige Tage alt ist. Der größte Irrtum in dieser Zeit ist sicher die Aussage „Ich habe noch keine Milch, deshalb müssen wir zufüttern“. Ich erkläre den Frauen dann, dass ihr Körper bereits in der Schwangerschaft Milch produziert hat, sie also sehr wohl welche haben, nur halt sehr kleine Mengen. Die Milchmenge steigert sich erst nach und nach. Und zwar umso mehr, je häufiger die Mutter stillt. Das Stillen funktioniert wie eine Bestellung des Babys nach dem Motto „Morgen bitte dieselbe Menge und noch ein bisschen mehr“. Wenn Mütter in dieser Phase nach dem Stillen abpumpen und es kommt nichts, ist das ganz normal. Das Baby hat die Milch ja gerade getrunken.

Gibt es noch weitere Irrtümer?

Das Gewicht ist auch so ein Punkt, der viele Eltern verunsichert. Natürlich ist es wichtig, Neugeborene regelmäßig zu wiegen. Aber wenn ein Baby später sehr leicht bleibt oder langsam zunimmt, kann das auch einfach normal sein. Solange es nicht unter seine Wachstumsperzentile fällt, sollten Eltern solche Schwankungen nicht beunruhigen.

Warum sollten Mütter überhaupt stillen?

Keine Frau sollte stillen, wenn sie nicht möchte. Sie sollte jedoch eine informierte Entscheidung treffen können, also auch die positiven Einflüsse des Stillens kennen. Muttermilch ist optimal auf die Bedürfnisse von Menschenkindern abgestimmt und enthält etliche Nährstoffe, die unter anderem das kindliche Immunsystem stärken und bestimmten Krankheiten vorbeugen. Sie ist außerdem leichter verdaulich als Pulvermilch und kostet nichts. Nicht zuletzt hat Stillen auch gesundheitliche Vorteile für die Mutter: Frauen, die gestillt haben, erkranken zum Beispiel seltener an Brust- und Eierstockkrebs, Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.