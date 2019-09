Fahrgäste der U7 müssen ab Freitag bis zum 4. Oktober zwischen Rudow und Britz-Süd auf den Schienenersatzverkehr ausweichen. Danach ist die U7 bis zum 21. Oktober zwischen Grenzallee und Rudow gesperrt.

Die Sperrung beginnt am Freitag, dem 6. September, um 1.45 Uhr, an diesem Tag fahren also bereits keine U-Bahnen mehr zwischen Rudow und Britz-Süd. Auf der Strecke werden in dieser Zeit Bauarbeiten durchgeführt. Wie einer Sprecher der BVG dem Tagesspiegel sagte, soll ein elektronisches Stellwerk eingebaut werden. Während der Sperrung richtet die BVG einen Ersatzverkehr ein. Sie weist darauf hin, dass der Ersatzverkehr die Bahnhöfe U Johannisthaler Chaussee, U Lipschitzallee, U Wutzkyallee und U Zwickauer Damm nicht direkt anfährt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum 4. Oktober, 3.30 Uhr.

Mehr zum Thema Nahverkehrsplan So sollen BVG und S-Bahn in Zukunft fahren

Zwischen dem 4. Oktober, 3.30 Uhr, und dem 21. Oktober, 3.30 Uhr, fahren keine U-Bahnen zwischen den U-Bahnhöfen Grenzallee und Rudow. In dieser Zeit soll die neue Stellwerkstechnik in Betrieb genommen werden. Es wird ein Ersatzverkehr zwischen Grenzallee und Rudow eingerichtet.