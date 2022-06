Am Freitag konnten konnten die ersten Mieter:innen und Mieter des Ende Mai wegen eines Wasserschadens evakuierten Hochhauses an der Leipziger Straße 40 in Mitte wieder zurück in ihre Wohnungen. Das teilte Matthias Borowski, Sprecher der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft WBM mit.

Das Bauamt Mitte erlaube allerdings nur die Rückkehr in die Wohnungen ab der 13. Etage aufwärts. Damit hebt das Amt die am 28. Mai 2022 verfügte Sperrung des Gebäudes teilweise auf.

„Die Mieter:innen, die noch nicht in ihre Wohnung zurückziehen können, werden bei Bedarf selbstverständlich weiterhin von uns kostenfrei untergebracht und können in Begleitung zu ausgewählten Zeiten auch kurzzeitig in ihre Wohnungen“, teilte Borowski weiter mit.

Alle Fragen rund um den Wiedereinzug beantworte die WBM unter Tel. 247144 44 (Montag bis Donnerstag 8 bis 17 Uhr, Freitag 8 bis 14 Uhr).