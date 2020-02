Für Berlin und Brandenburg gilt wegen des Sturmtiefs „Sabine“ weiterhin eine Wetterwarnung: Es solle stark stürmische Böen bis 75 Kilometer pro Stunde geben, warnte der Deutsche Wetterdienst am frühen Morgen. In Schauernähe könnten schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 100 Kilometern pro Stunde auftreten.

Einzelne unwetterartige Gewitter mit orkanartigen Böen um 110 km/h seien nicht ausgeschlossen. Berlin befindet sich inzwischen rückseitig der Kaltfront, kältere Meeresluft strömt ein.

Das stürmische Wetter hat in Berlin wohl in der Nacht zu keinen größeren Schäden geführt. „Wir waren vorbereitet, dass mehr hätte passieren können, doch glücklicherweise ist das ausgeblieben“, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die Feuerwehr habe etwa 50 Einsätze fahren müssen, etwa für abgerissene Äste und abgedeckte Ziegel. Den größten Einsatz hätte es in Marzahn gegeben, dort sei ein Dach abgedeckt worden. Zudem verwies er auf das umgeworfene Baugerüst in Berlin Mitte, das war aber bereits am Sonntagnachmittag passiert.

Sturmtief Sabine – Schulunterricht findet statt

Die Bahn hat in ganz Deutschland ihren Fernverkehr eingestellt, auch von und nach Berlin rollen keine Züge. Die Bahn hat hier alle Informationen zum Sturmtief zusammengestellt.

Anders als in anderen Teilen Deutschlands findet in Berlin und Brandenburg der Schulunterricht statt. Eltern können ihre Kinder aber zu Hause lassen oder später zur Schule schicken. Sie müssen die Schule dazu informieren.

Aktuell sei die Feuerwehr gerade in Friedenau im Einsatz, dort gebe es einen Wasserrohrbruch, sagte der Sprecher. Unklar sei, ob das im Zusammenhang mit dem Sturmtief „Sabine“ passiert sei. Wegen des Rohrbruchs müsse die Feuerwehr zwei Bäume fällen.