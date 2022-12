Rund 150 Personen beteiligt Böller-Radau zwei Tage vor Silvester in Berlin-Schöneberg

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es in Berlin in Schöneberg kurz nach 21 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen rund 150 Personen mit Feuerwerkskörpern gekommen. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Wie die Polizei mitteilte, sei massiv Pyrotechnik an der Kreuzung Pallasstraße/Ecke Goebenstraße abgebrannt worden. Rund 150 Personen hätten sich gegenseitig mit Feuerwerkskörpern attackiert. In der Nähe befände sich ein Verkaufsstand für Feuerwerkskörper. Die Auseinandersetzung ist aber laut einer Polizeisprecherin nicht ausschließlich vor dem Geschäft eskaliert.

Die rund 150 Personen hätten sich „relativ großflächig“ rund um die Kreuzung Pallasstraße/Ecke Goebenstraße mit Pyrotechnik beworfen. Als Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, sollen sich die Tatverdächtigen in mehrere kleinere Gruppen aufgeteilt haben.

Ein Teil der Personen sei von den Beamten überprüft worden. Kurz vor 23 Uhr sei es den Einsatzkräften gelungen, die Auseinandersetzung weitestgehend zu beenden. Verletzte gab es keine.

Die betroffene Kreuzung liegt in einer der drei Berliner Böllerverbotszonen, die ab heute gelten. Allerdings sei „das Abbrennen von Pyrotechnik vor Silvester sowieso verboten“, erklärte die Polizeisprecherin.

