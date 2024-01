Rund 1600 Lösch- und Rettungseinsätze Berliner Feuerwehr bilanziert „glimpflichen Ablauf“ der Silvesternacht

Nach der Polizei zieht auch die Berliner Feuerwehr eine positivere Bilanz der Silvesternacht als noch vor einem Jahr. Die Zahl der Angriffe auf Einsatzkräfte seien deutlich gesunken – auf 30, teilte die Behörde am Neujahrsmorgen mit. „Erfreulicherweise wurden hierbei keine Rettungskräfte verletzt“. Die Feuerwehr-Gewerkschaft nannte mit 50 eine höhere Zahl von Angriffen. Gewerkschaftschef Lars Wieg sagte, dass das „vierfache Polizeiaufgebot“ gewirkt habe. Wieg warnte jedoch: „Das Gewaltpotential ist ungebremst vorhanden und wurde nur am Durchbruch gehindert.“ Deshalb müssten langfristige Lösungen her, da sich die Feuerwehr nicht dauerhaft auf einen solchen Schutz verlassen könne.

In Berlin wurden in der Nacht 1598 Einsätze gezählt, das waren 119 weniger als im Vorjahr. Die Zahl der gemeldeten Brände sank von 749 auf 663, die der Rettungsdiensteinsätze von 861 auf 825.

Landesbranddirektor Karsten Homrighausen sprach von einem „glimpflichen Ablauf im Vergleich zum Vorjahr“. Im vergangenen Jahr gab es in der Silvesternacht frühlingshafte 18 Grad. Erfahrungsgemäß sinkt die Zahl der Brände, wenn es regnet. Große Kälte bremst die Lust am Böllern.

Die Polizei hatte zuvor angekündigt, die Feuerwehr stärker zu schützen und ihre Einsätze zu begleiten. Im vergangenen Jahr gab es 69 Übergriffe auf Feuerwehrleute. Dabei wurden 15 Einsatzkräfte verletzt, eine von ihnen sehr schwer. In den beiden Jahren davor galt in Berlin wegen der Coronapandemie ein stadtweites Verbot von Feuerwerk.

Seit etwa 20 Jahren wird in Berlin nach fast jeder Silvesternacht über ein Böllerverbot diskutiert, ausgelöst hatte dies erstmals der damalige Feuerwehrchef Albrecht Broemme, Unterstützung kam vom damaligen Innensenator Körting. Doch auch deren Appelle verhallten damals.

Im Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) wurden 27 Menschen mit schweren Augenverletzungen, Brandwunden und Sprengverletzungen an den Händen behandelt, diese Zahl teilte die Klinik gegen 7 Uhr am Neujahrsmorgen mit. Gegen Mitternacht hatte das auf solche Fälle spezialisierte UKB von „teilweise dramatischen Amputationsverletzungen“ berichtet.