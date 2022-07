Weil er in neun Fällen in Wohnungen eingebrochen sein soll, muss sich ein 33-Jähriger vor dem Berliner Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll dabei zwischen Mai und Oktober 2021 Bargeld, Schmuck, Uhren und weitere Gegenstände im Gesamtwert von rund 20.000 Euro erbeutet haben. Zu Prozessbeginn am Montag räumte der Mann die Taten im wesentlichen ein.

Der 33-Jährige habe Türen aufgehebelt, um in fremde Wohnungen zu gelangen, heißt es in der Anklage. In einem Fall sei er durch ein geöffnetes Schlafzimmerfenster in einen Bungalow eingestiegen.

Im September vorigen Jahres habe er im Ortsteil Marzahn Schmuck im Wert von insgesamt rund 11.000 Euro entwendet.

Bei der letzten Tat im Oktober 2021 in Berlin-Biesdorf war der 33-Jährige laut Anklage von Polizist:innen überrascht und gefasst worden, als er gerade ein Kellerfenster aufgehebelt hatte. Der Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Der Prozess wird voraussichtlich am 13. Juli fortgesetzt. (dpa)