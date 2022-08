Eine Wiederholung der Bundestagswahl in vielen Teilen Berlins wird immer wahrscheinlicher. Wie das Online-Magazin „The Pioneer“ am Mittwoch berichtete, ist eine Neuabstimmung in 440 der insgesamt 2257 Wahllokale vorgesehen.

Das geht aus einem Beschlussentwurf des Wahlprüfungsausschusses hervor. Auf diesen haben sich SPD, Grüne, und FDP geeinigt. Die CDU/CSU und die AfD wollen dagegen stimmen. Am 8. September will der Ausschuss darüber entscheiden, im Oktober wird dann der Bundestag abstimmen.

Betroffen von der Wahlwiederholung wären alle zwölf Berliner Bezirke, insbesondere Pankow, Mitte und Reinickendorf. Dabei geht es vor allem um die Zweitstimme – mit einer Ausnahme: Im Wahlkreis 77 in Reinickendorf soll auch die Wahl der Direktkandidaten wiederholt werden. Hier hatte sich die CDU-Kandidatin Monika Grütters mit nur 1788 Stimmen gegen den SPD-Kandidaten Torsten Einstmann durchgesetzt.

Im Senat und in der rot-grün-roten Koalition wächst die Sorge, dass auch die Wahl zum Abgeordnetenhaus wiederholt werden muss. In Senatskreisen wird inzwischen offen vom „sehr wahrscheinlichen Szenario einer Teilwiederholung“ gesprochen. Bei Grünen und in der CDU wird auch die Möglichkeit einer Komplettwiederholung der Wahl für möglich gehalten.

Berliner Verfassungsgericht mit Anhörung am 28. September

Auch die Opposition im Bund reagierte. „Dass der Wahlprüfungsausschuss empfiehlt, die Abstimmung in 440 Wahllokalen zu wiederholen, ist ein bitterer Moment für die Akzeptanz der Demokratie. Und es ist ein Armutszeugnis für die Hauptstadt“, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja dem Tagesspiegel. Auch er hält es für wahrscheinlich, dass die Wahl zum Abgeordnetenhaus mindestens teilweise wiederholt werden muss. „Dann kämpfen wir dafür, dass Berlins einfallsloser Senat endlich abgelöst werden kann.“

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Ob die Abgeordnetenhauswahl wiederholt werden muss, entscheidet das Berliner Verfassungsgericht. Eine öffentliche Anhörung in der Sache ist am 28. September geplant. In der mündlichen Verhandlung sollen die Themenkomplexe „Wahlfehler“, „Beeinflussung der Sitzverteilung“ und „Rechtsfolgen“ erörtert werden. Mit einer Entscheidung wird gegen Ende des Jahres gerechnet. Eine Neuabstimmung könnte im März stattfinden.

Die Vorbereitung auf eine mögliche Wahlwiederholung startet allerdings bereits. Am Freitag trifft sich zum ersten Mal die von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) eingesetzte Arbeitsgemeinschaft „Gute Wahlen in Berlin“. Die Tagesordnung liegt dem Tagesspiegel vor.

[Lesen Sie zudem: Nach Pannen-Abstimmung in Berlin – Parteien und Bezirke sehen sich für mögliche Wahlwiederholung gewappnet (T+)]

Unter anderem soll dort die Einrichtung eines Landeswahlamtes und ständiger Bezirkswahlämter vorangetrieben werden. Der Aufbau der Wahllokale soll künftig durch externe Dienstleister erfolgen, die Verteilung der Stimmzettel durch Logistiker. Weiterhin unbesetzt ist die Rolle der Landeswahlleiterin, die nach der Wahl zurückgetreten war. Auch die Geschäftsstellenleitung ist noch nicht neu besetzt. Eine geeignete Kandidatin hatte sich kurzfristig dagegen entschieden.

Mehr zum Thema Wartezeiten von bis zu eineinhalb Stunden Probleme bei Berliner Chaos-Wahl größer als gedacht

Der Wahltag in Berlin am 26. September 2021 war von zahlreichen Pannen geprägt. Bei den Abstimmungen zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen konnten viele Menschen ihre Stimmen nicht abgeben. Stimmzettel fehlten oder waren falsch beschriftet. Teilweise wurde nach 18 Uhr noch gewählt.