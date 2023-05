Russische und ukrainische Fahnen verboten Berliner Polizei will Kriegspropaganda bei Weltkriegsgedenken verhindern

Die Berliner Polizei will mit einer Reihe von Verboten verhindern, dass das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 78 Jahren für Kriegspropaganda missbraucht wird. Deshalb hat sie per Allgemeinverfügung Beschränkungen für die sowjetischen Ehrenmale Treptow, Tiergarten und Schönholzer Heide und ihr unmittelbares Umfeld erlassen.

Am 8. und 9. Mai dürfen dort weder russische noch ukrainische Fahnen gezeigt, keine schwarz-orangefarbenen Georgsbänder, die als Symbol für die Unterstützung des Kriegskurses von Wladimir Putin gelten, oder Uniformen getragen und auch keine Militärlieder abgespielt werden. Auch die Buchstaben V und Z, mit denen die russischen Panzer im Ukrainekrieg gekennzeichnet sind, dürfen nicht gezeigt werden. Darüber hinaus sind Ausrufe untersagt, die diesen Krieg billigen.

„Der Akt des Erinnerns sowie die Achtung dieser Gedenkstätten und Mahnmale ist auch vor dem Hintergrund des unverändert andauernden Russland-Ukraine-Krieges zu wahren“, hieß es in einer Mitteilung der Polizei vom Freitag. „Dieser Krieg darf sich in Berlin, speziell im Hinblick auf das symbolträchtige Datum, nicht über den demokratischen Diskurs hinaus in Konflikten oder Auseinandersetzungen Bahn brechen.“

Die Polizei hat dafür eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, die sie auf das deutsch-russische Gesetz über die Kriegsgräberfürsorge von 1992 stützt. Es verpflichtet die Polizei, sowjetische Ehrenmale und Kriegsgräber vor dem Hintergrund der geschichtlichen Verantwortung Deutschlands zu schützen. Das „würdevolle Gedenken“ stehe an diesen Tagen im Vordergrund, hieß es.

Im Einzelnen untersagt sind demnach:

russische und ukrainische Fahnen,

Georgsbänder,

die Buchstaben V und Z,

Uniformen oder Uniformteile auch in abgewandelten Formen,

Marsch- bzw. Militärlieder,

Ausrufe, die aufgrund der aktuellen Situation geeignet sind, den Krieg in der Ukraine zu billigen, zu glorifizieren oder zu verherrlichen.

Ausgenommen von den Verboten sind Veteranen des Zweiten Weltkrieges, Diplomaten sowie Delegationen der damaligen Alliierten gegen Nazi-Deutschland, die unmittelbar an den Gedenkveranstaltungen teilnehmen. Demonstrationen abseits der Ehrenmale und ihres unmittelbaren Umfelds unterliegen ebenfalls keinen Beschränkungen.

Bereits im Vorjahr hatte die Polizei ähnliche Verbote zum 8. und 9. Mai erlassen. Dass auch ukrainische Fahnen nicht gezeigt werden durften, führte damals zu viel Kritik von ukrainischer Seite, unter anderem vom damaligen ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk.

„Nachtwölfe“ mit russischen Fahnen und Z-Symbol unterwegs

Bereits auf dem Weg nach Berlin ist eine Gruppe von mehreren hundert Mitgliedern der sogenannten „Nachtwölfe“. Der putintreue Motorradclub will am 9. Mai in der deutschen Hauptstadt eintreffen.

Beim Start in Moskau am vergangenen Wochenende trugen mehrere Teilnehmer russische und sowjetische Fahnen. Einige hatten auf ihren Motorrädern den Buchstaben Z angebracht. (mit dpa/AFP)