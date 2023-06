Rutschgefahr in Berlin Polizei warnt vor Glätte auf Straßen, Rad- und Gehwegen

Ja, auch im Sommer kann es glatt werden. Das bekommen derzeit zahlreiche Verkehrsteilnehmer in Berlin zu spüren. So erreichten die Berliner Polizei am Freitagmorgen zahlreiche Meldungen über glatte Straßen, Rad- und Gehwege, wie die Beamten auf Twitter mitteilten.

Die Polizei warnt: „Bitte fahren oder laufen Sie vorsichtig.“ Eine genaue Zahl der witterungsbedingten Einsätze konnte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage zunächst nicht nennen. Es seien jedoch mehr als an sonnigen Tagen, sagte er. So seien etwa auf der Schönhauser Allee mehrere Radfahrer auf der glatten Fahrbahn ausgerutscht. Über die Schwere der Verletzungen lagen zunächst keine Informationen vor.

Auch in den Sozialen Medien ist die Berliner Sommer-Glätte Thema. So teilte etwa der Instagram-Account „dasistberlinbitch“ bereits am Donnerstagabend ein Video von stürzenden Radfahrern. Unter dem Tweet der Berliner Polizei vom Freitag kommentierte ein Nutzer: „Ich hab schon viele Leute stürzen sehen. Vorsicht beim Laufen.“ Ein weiterer schrieb: „Deshalb so viel Tatütata. Hab mich schon gewundert.“

Staub, Pollen, Reifenabrieb und Wasser könnten die Straßen gerade für Radfahrer gefährlich machen, twitterte auch die Verkehrsinformationszentrale Berlin. Gerade nach einer langen Trockenperiode lasse der Regen einen rutschigen Schmierfilm auf der Fahrbahn entstehen.

Hinzu kommt auf vielen Straßen noch eine extreme Glätte durch den sogenannten Honigtau von Blattläusen. Myriaden von Blattläusen saugen Pflanzensaft von den noch frischen, an Linden für ihre Rüssel besonders gut erreichbaren Trieben und Blattadern. Den scheiden sie als Honigtau wieder aus. Dadurch bildet sich ein klebriger Film auf den Straßen, der bei Regen schmierseifenähnlich werden kann.

In Berlin und Brandenburg müssen sich die Menschen am Freitag und am Wochenende auf Starkregen, Gewitter und Hagel einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte, intensiviert sich die Wetterlage am Mittag: Die Meteorologen erwarten Gewitter, kräftigere Schauer und lokal sogar Starkregen. Örtlich hagelt es – und es können sich Sturmböen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde ausbilden. Abends beruhigt sich das Wetter ein wenig. Die Temperaturen erreichen 20 bis 23 Grad.

In der Nacht kommt es lokal zu Schauern und es bildet sich örtlich Nebel oder Dunst aus. Es kühlt auf 13 bis 10 Grad ab. Am Samstag zeigt sich zu Beginn noch die Sonne bei vereinzelten Schauern, die nehmen aber gegen Mittag zu. Örtlich gewittert es teilweise kräftig und wie am Vortag schließt der Wetterdienst ein Unwetter durch Starkregen nicht aus.

Außerdem erwarten die Meteorologen erneut Hagel und Sturmböen. Abends lassen die Niederschläge allmählich nach. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 25 Grad. Stellenweise treten in der Nacht zum Sonntag Schauer, Dunst und Nebel auf – bei 14 bis 10 Grad. Am Sonntag rechnet der Wetterdienst mit keinen Unwettern mehr: Es soll trocken bleiben bei einem Wechsel von Sonne und Wolken und 24 bis 28 Grad. Einzelne kurze Schauer gibt es nur von der Uckermark bis zum Oderbruch. (mit dpa)