In Berlin sind an diesem Wochenende mehrere S-Bahnlinien unterbrochen. Das geht aus der Übersicht zu Fahrplanänderungen und Baumaßnahmen der S-Bahn hervor.

Vom 16. Oktober (ca. 22 Uhr) bis 19. Oktober (1.30 Uhr) ist die S1 zwischen Nordbahnhof und Bornholmer Straße unterbrochen, Fahrgäste können aber die Züge der Linie S2 nutzen. Die S2 fährt an diesem Wochenende zwischen Nordbahnhof und Buch nur im 20-Minuten-Takt.

Auf der S25 gibt es in dieser Zeit zudem zwischen Potsdamer Platz und Bornholmer Straße keinen Zugverkehr. Fahrgäste können hier die S2 mit Umstieg in Nordbahnhof nutzen.

Außerdem unterbrochen ist die S85 zwischen Greifswalder Straße und Pankow. Fahrgäste können hier die Linie S8 nutzen.

Die S46 fährt am Wochenende zwischen Königs Wusterhausen und Westkreuz, die Verlängerung am Samstag und Sonntag (jeweils 13 bis 20 Uhr) von und nach Gesundbrunnen entfällt.

Auf der S5 gibt es an diesem und am kommenden Wochenende von Freitagabend (16. und 23. Oktober, 22 Uhr) bis Montag (19. und 26. Oktober, 1.30 Uhr) Einschränkungen wegen Gleisarbeiten. Zwischen Strausberg Nord und Friedrichsfelde Ost (S5) soll es einen Ersatzverkehr mit Bussen geben, zwischen Friedrichsfelde Ost und Westkreuz fahren in dieser Zeit keine Züge. Fahrgäste können aber auf die Stadtbahnlinien S7 und S75 ausweichen.

Vollsperrung auf dem Berliner Ring

Auch im Straßenverkehr gibt es Einschränkungen: Auf dem Berliner Ring (A10) gibt es an den kommenden beiden Wochenenden eine Vollsperrung. Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte, wird die A10 von Freitag, 16. Oktober (22 Uhr) bis Montag, 19. Oktober (5 Uhr) sowie am darauffolgenden Wochenende von Freitag, 23. Oktober (22 Uhr) bis Montag, 26. Oktober (5 Uhr) zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck bzw. Dreieck Pankow voll gesperrt. Grund für die Sperrung sind Brückenbauarbeiten.

Die Vollsperrung erfolgt den Angaben zufolge in Fahrtrichtung Dreieck Barnim (Prenzlau bzw. Frankfurt/Oder) zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck bzw. in Fahrtrichtung Dreieck Havelland (Hamburg) zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Birkenwerder.

Baustelle in Friedrichshain für drei Wochen

In Friedrichshain wird der Platz der Vereinten Nationen ab kommendem Montag (19. Oktober) für drei Wochen gesperrt. Grund ist eine Fahrbahnsanierung, wie das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg und die Verkehrsinformationszentrale Berlin mitteilen. Von Montag, 6 Uhr bis zum 7. November, ca. 18 Uhr, sollen die Arbeiten zur Instandsetzung und Grunderneuerung der Fahrbahn den Angaben zufolge dauern.

"Die grundhafte Erneuerung der südlichen Fahrbahn und Sanierung der nördlichen Fahrbahn ist aufgrund des Verschleißes und der aktuellen Schäden zwingend notwendig", heißt es in der Mitteilung. Die Kreuzung Platz der Vereinten Nationen, die sich südlich des Volksparks Friedrichshain zwischen Landsberger Allee und Mollstraße befindet, soll zudem eine lärmmindernde Asphaltdeckschicht erhalten.

Der Straßenbahn-, Fahrrad- und Fußverkehr sollen während der Bauarbeiten aufrechterhalten werden, heißt es aus der Mitteilung. Der Busverkehr wird an der Landsberger Allee/Friedenstraße unterbrochen - Fahrgäste müssen für ihre Weiterfahrt die Landsberger Allee zu Fuß überqueren. Umleitungen für Autofahrer werden ausgeschildert.