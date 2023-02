S3, S5, S7, S75 und S9 betroffen Verspätungen und Zugausfälle auf mehreren S-Bahn-Linien in Berlin

Die S-Bahn-Berlin hat am Montagmorgen für zahlreiche Linien vor Verspätungen und möglichen Zugausfällen gewarnt. Betroffen ist demnach vor allem der Weg aus dem Osten der Stadt in Richtung Zentrum. „S3, S5, S7, S75, S9: Wegen einer Weichenstörung in Ostbahnhof bitte mit Verspätungen und eventuellen Zugausfällen rechnen“, schrieb die S-Bahn bei Twitter.

Zudem gab es zeitweise eine Störung bei einem Fahrzeug an der Haltestelle Nöldnerplatz, die zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen führte. Betroffen waren laut Mitteilung die Linien S5, S7 und S75. (dpa)

