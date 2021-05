Eine Gruppe herbstlich gekleideter Journalist:innen steht am gestrigen Dienstag vor dem ansonsten menschenleeren Sommerbad Humboldthain – ein eher befremdlicher Anblick, aber das trifft zu Pandemie-Zeiten ja auf einiges zu.

Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit, könnte das Freibad in Mitte allerdings bald wieder von mehr und passender bekleideten Menschen bevölkert sein. Denn ab diesem Freitag, dem 21. Mai, starten elf der Berliner Freibäder ihren öffentlichen Betrieb und eröffnen somit die Badesaison: das Kindersommerbad Platsch, das Kombibad Gropiusstadt, das Kombibad Seestraße, das Kombibad Spandau Süd, das Sommerbad Humboldthain, das Sommerbad am Insulaner, das Sommerbad Kreuzberg, das Sommerbad Neukölln, das Sommerbad Pankow, das Sommerbad Wilmersdorf und das Strandbad Wannsee. Im Laufe des Sommers soll die Eröffnung weiterer Bäder, entsprechend der Infektionszahlen, folgen.

Der Berliner Senator für Inneres und Sport, Andreas Geisel (SPD), begründet die Öffnung der Bäder unter anderem damit, dass das Hygienekonzept im letzten Jahr gut funktioniert habe. Daher sind die meisten Regelungen genauso wie im vergangenen Jahr.

Wieder müssen Besucher:innen sich im Vorhinein online für ein festes Zeitfenster anmelden, welches meistens drei Stunden lang ist. Wieder können Besucher:innen Tickets ausschließlich online im Webshop kaufen, wobei Kinder bis zwölf Jahre in diesem Jahr keinen Eintritt zahlen müssen. Außerdem gelten in den Freibädern die üblichen Abstandsregeln, an Land und im Wasser.

Andreas Geisel warnte am Dienstag: „Ich hoffe sehr, dass wir trotz des Angebots nicht leichtsinnig werden. Diese Bitte geht auch an alle Berliner:innen.“ Um das Einhalten der Abstände zu gewähren, wird nur eine bestimmte Anzahl an Schwimmenden pro Bahn erlaubt sein. Wie groß die ist, hängt vom jeweiligen Bad und der Beckengröße ab.

Überblick: Diese Bäder öffnen am 21. Mai 2021

Kindersommerbad Platsch, ab 10 Uhr

Kombibad Gropiusstadt, ab 7 Uhr

Kombibad Seestraße, ab 7.30 Uhr

Kombibad Spandau Süd, ab 7 Uhr

Sommerbad Humboldthain, ab 7 Uhr

Sommerbad am Insulaner, ab 7 Uhr

Sommerbad Kreuzberg, ab 7 Uhr

Sommerbad Neukölln, ab 7 Uhr

Sommerbad Pankow, ab 7.30 Uhr

Sommerbad Wilmersdorf, ab 7 Uhr

Die Öffnungszeiten dieser verpachteten Strandbäder stehen schon fest:

Strandbad Grünau: ab 1. Juni, 10 Uhr

Strandbad Jungfernheide: ab 29. Mai, 10 Uhr

Strandbad Lübars: ab 28. Mai, 9 Uhr

Strandbad Wendenschloss: ab 1. Juni, 10 Uhr

Die Bahnen werden außerdem in doppelter Breite geleint sein. Neben den Rutschen und Sprungtürmen bleiben auch die Umkleiden fürs Erste geschlossen, als Ersatz wurden blickdichte Umkleiden im Außenbereich aufgebaut. Die Imbisse in den Bädern sollen dagegen öffnen, sodass auch in diesem Sommer niemand auf die traditionellen Freibad-Pommes verzichten muss.

Neu ist in diesem zweiten Pandemie-Jahr, dass Besucher:innen entweder ein negatives Corona-Test-Ergebnis, einen Nachweis einer überstandenen Corona-Infektion oder einer vollständigen Impfung vorlegen müssen. Dies gilt jedoch nicht für Kinder bis zu sieben Jahren.

Ebenfalls neu eingeführt wurde ein morgendliches Zeitfenster für Frühschwimmer, das in vielen Bädern ab 7 Uhr beginnt, sowie die Öffnung der Bäder in den Abendstunden von 19.30 Uhr bis 21 Uhr für Schwimmvereine. Der Sportsenator wolle damit die Wiederaufnahme des Schwimmtrainings unterstützen und den Sport im Allgemeinen fördern.

Auch wenn die Wassertemperatur im Sommerbad Humboldthain zurzeit nur 17 Grad beträgt, freut sich Johannes Kleinsorg, Vorstand der Berliner Bäder-Betriebe, auf die Saison: „Ich bin zuversichtlich, dass es ein guter Badesommer wird. Jetzt muss nur noch das Wetter stimmen.“