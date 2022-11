Salafistischer Youtuber unter Betrugsverdacht Dutzende Objekte werden durchsucht – Schwerpunkt in Berlin

Ab etwa 6 Uhr hat am Dienstag die Polizei bundesweit Dutzende Objekte wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug mit Corona-Soforthilfen durchsucht und dabei Datenträger konfisziert. Im Fokus der Fahnder stehen auch Islamisten, die an dem mutmaßlichen Betrug beteiligt gewesen sein könnten. Bei dem Großeinsatz sind insgesamt 630 Beamte beteiligt. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin leitet die Ermittlungen zusammen mit dem Landeskriminalamt.

Schwerpunkt der Einsätze mit 57 Durchsuchungen von Wohnungen und anderen Räumen sei Berlin, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Hier sei die für Islamismus zuständige Abteilung des Landeskriminalamts an den Ermittlungen beteiligt, hieß es.

Im Fokus der Ermittler steht der Youtuber Fayez Kanfash, der laut Polizei Teil des salafistischen Milieus ist. Wie die Polizei mitteilte, besteht der Verdacht, der 25-Jährige habe sich über Strohleute mehr als eine Million Euro an Corona-Fördermitteln erschlichen. Dabei soll er falsche Angaben über erfundene gewerbliche Tätigkeiten genutzt und sich der Personalien und Steuerdaten seiner Strohleute bedient haben. Diese sollen ihre Konten für den Erhalt der Finanzhilfen zur Verfügung gestellt haben.

Laut Polizei soll Fayez Kanfash dazu nötige E-Mail-Accounts selbst für den mutmaßlichen Betrug im Namen seiner Strohleute eingerichtet haben. Gegen diese Strohmänner richteten sich die Durchsuchungsmaßnahmen am Dienstag. In Berlin gab es unter anderem eine Durchsuchung in Wedding.

Gegen Fayez Kanfash liefen schon mehrere Ermittlungsverfahren

Der Tatverdächtige Fayez Kanfash soll sich mittlerweile wieder in Syrien aufhalten. Gegen ihn liefen bereits mehrere Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens. Er soll etwa Masken mit dem Gesicht des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron verbrannt und dann Videos dieser Aktion auf YouTube gezeigt haben.

Das geschah kurz nach einer Rede, die der französische Präsident am 21. Oktober 2020 gehalten hatte, nachdem ein tschetschenischer Attentäter den französischen Lehrer Samuel Paty enthauptet hatte.

Der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin, Benjamin Jendro, sieht die Hauptstadt „als internationale Metropole im Fokus terroristischer Netzwerke“. Umso wichtiger sei es, ganz genau hinzuschauen, wenn es um die Finanzströme innerhalb extremistischer Strukturen gehe. „Im konkreten Fall wird sichtbar, dass anscheinend nicht mal davor zurückgeschreckt wird, staatliche Hilfen abzugreifen, um das Töten von Menschen zu finanzieren“, sagte Jendro. (mit dpa)

