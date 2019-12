9000 Mitglieder hat die Grünen-Partei in Berlin inzwischen – ein beachtlicher Zuwachs von 2000 Neu-Mitgliedern innerhalb eines Jahres. Das Durchschnittsalter beträgt unter allen Mitgliedern 42 Jahre, der Frauenanteil 42 Prozent. Die Partei erinnert sich aber auch an altgediente Mitglieder wie Michael Cramer, der 15 Jahre im Abgeordnetenhaus und 15 Jahre Verkehrspolitiker im Europa-Parlament war.

Cramer wird heute auf dem Parteitag der Berliner Grünen im Park Inn Hotel am Alex verabschiedet – die Rede wird sein langjähriger politischer Weggefährte, Ex-Justizsenator, Ex-MdB und Ex-Abgeordneter in Berlin, Wolfgang Wieland, halten. Inhaltlich passt es gut, dass Verkehrspolitiker Cramer heute die Grünen besucht: Die Partei will über mehrere Anträge zur autofreien Innenstadt, zur Internationalen Automobil-Ausstellung, zum U-Bahn-Ausbau und zum klimapolitischen Leitantrag abstimmen.

Tagesspiegel Background Mobilität & Transport E-Mobilität, Logistik in der Stadt, Verkehrspolitik: Das Briefing zu Mobilität und Transport. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Die Grüne Jugend ist optimistisch, eine Mehrheit für ihren Antrag zu erhalten, den kompletten Individualverkehr bis 2030 aus Berlin verschwinden zu lassen. Die Formulierung des Landesvorstands lautet deutlich moderater: „Im ersten Schritt streben wir eine verbrennerfreie Innenstadt und lebendige, autofreie Kieze in allen Bezirken Berlins an. Unser großes Ziel bleibt jedoch eine größtmögliche autofreie Innenstadt.“ Es ist davon auszugehen, dass letztere Formulierung von den 80 Delegierten mehrheitlich verabschiedet wird.

Berlin will sich um die Ausrichtung der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) bewerben. Auch Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) begrüßte die Bewerbung. Eine moderne IAA, „die die neuen Mobilitätserfordernisse von Sauberkeit, Freiheit von fossilen Brennstoffen und Digitalisierung in den Vordergrund stellt, wäre ein Gewinn für Berlin und für die Autoindustrie“, sagte Pop vor kurzem. Von den Kreuzberger Grünen wurde ein Antrag eingebracht, wonach Berlin als IAA-Standort abgelehnt wird.

Der Verkehrspolitiker Michael Cramer (Die Grünen). Foto: Thilo Rückeis

Nun liegt auch eine moderate Fassung vor, die wohl auch eine Mehrheit erhalten wird. Demnach lehnen die Grünen eine IAA in der heutigen Form ab. Alternativ schlägt die Partei eine Neuausrichtung als Internationale Mobilitäts-Messe (IMM) vor, bei der nachhaltige Mobilität im Vordergrund stehen soll.

Selbstbeschäftigung steht bei den Berliner Grünen derzeit nicht an

Beim U-Bahn-Ausbau werden sich die Delegierten entscheiden zwischen der Forderung des Landesvorstands, dass Straßenbahnausbau Vorrang vor U-Bahn-Ausbau habe, und einer Formulierung, die eine Vervollständigung und Ausbau des U-Bahn-Netzes fordert, aber den Ausbau der Straßenbahn gleichstellt.

„Wir bringen hier zusammen, was zusammen gehört – nämlich das Ökologische und das Soziale“ sagte Parteichef Werner Graf. Kämpferisch in Richtung SPD betone er, dass „hier heute bei uns der heiße Scheiß passiert“, während nicht weit vom Park Inn Hotel am Alex die SPD ihren Parteitag habe.

Ramona Pop (Bündnis 90/Die Grünen), Wirtschaftssenatorin von Berlin. Foto: Paul Zinken/dpa

Selbstbeschäftigung steht bei den Berliner Grünen derzeit nicht an, dafür einen radikalen Blick auf Klimaschutz und Ökologie. „Hätte man uns Grüne vor zehn, 20 und 30 Jahre nicht ausgelacht, uns nicht als Öko-Spinner abgetan – wir müssten das Ruder heute nicht so heftig rumreißen“, so Graf. Der Grünen-Politiker betonte in seiner politischen Rede, für die er viel Beifall erhielt, dass die Grünen den Mut hätten, „Berlin umzubauen, und zwar sozial und ökologisch“.

Unter diese Kernaussage fallen Forderungen für eine bessere Radinfrastruktur, einen modernen ÖPNV, eine City-Maut, mehr Investitionen in Bus und Bahn, Nachtzüge, Alternativen zum Flugverkehr, die Einführung eines CO2-Preises, aber auch nach „Biowein, vegan produziert und in Mehrwegflaschen“.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Graf kam auch auf die Wohnungspolitik zu sprechen. Im rot-rot-grünen Senat sehen sich die Grünen als „Stimme der Vernunft, die alle anderen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt“. In der Koalitionsauseinandersetzung, die vor allem zwischen SPD und Linken hart geführt wurde, waren es die Grünen, die moderierend eingriffen.

Aber nun ist es diese Partei, die den Mietendeckel wieder öffnen will, Genossenschaften vom Deckel ausnehmen wollen, damit diese mit den Einnahmen aus moderaten Mietsteigerungen auch neue Wohnungen bauen können.

Werner Graf, Landesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen Berlin. Foto: Christoph Soeder/dpa

Graf forderte zudem eine Bundesratsinitiative des Senats, damit der Verlust der Gemeinnützigkeit nicht als „Schwert gegen politisch Aktive“ instrumentalisiert werde. Als konkretes Beispiel nannte er den Entzug der Gemeinnützigkeit für die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes oder bei attac. Und er forderte, dass das Antidiskriminierungsgesetz, das seit Monaten in der politischen Beratung hängen geblieben ist, endlich zu beschließen.

Saleh: Schlussstrich unter der „Selbstbeschäftigung der SPD“

Auch die Koalitionspartner haben ihre Vertreter auf den Parteitag geschickt: Katina Schubert, Parteichefin der Linken, und SPD-Fraktionschef Raed Saleh.

Saleh forderte die neue SPD-Führung auf, „sich nicht mehr weiter mit sich selbst zu beschäftigen. Ich erwarte von der SPD-Spitze, dass sie Konzepte entwickelt, wie man das Stadt-Land-Gefälle ausgleicht, und wie man die soziale Gerechtigkeit weiterbringt“. Saleh, der nach eigenen Worten „weiterhin gegen die Große Koalition ist“, warnte seine Partei davor, diese Koalition permanent infrage zu stellen.

Mehr zum Thema Internationale Automobil-Ausstellung Müller sieht gute Chancen für IAA in Berlin

„Wenn Du einen Vertrag eingehst, hast Du die Pflicht vertragstreu zu sein und diesen Vertrag zu Ende zu führen.“ Es müsse ein Schlussstrich unter der „Selbstbeschäftigung der SPD“ gesetzt werden, damit es eine reelle Perspektive für Rot-Rot-Grün im Bund geben werde. Saleh besuchte den Parteitag der Berliner Grünen, bevor er zum SPD-Parteitag aufbrach.