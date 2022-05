Schlecht stand es um Theodor Fontane, als er in Kriegsgefangenschaft geriet. Von wegen – ein „Versehen“. Von wegen – „alles halb so schlimm“. Nein. Es war schlimm und man musste um sein Leben fürchten. Aber wie konnte es so weit kommen? Und wer rettete ihn ? Diesen Fragen sind Gabriele Radecke und Robert Rauh 150 Jahre später nachgegangen und legten 2020 ihr Buch „Fontanes Kriegsgefangenschaft. Wie der Dichter in Frankreich dem Tod entging“ vor.

Allerdings war das Jahr 2020 coronabedingt denkbar ungeeignet für große Buchpremieren in Berlin. Das kann erst jetzt nachholt werden, aber dafür im denkbar prächtigsten Rahmen. Die Autoren kehren nämlich am heutigen Donnerstag zur Lesung um 20 Uhr in das Schloss Schönhausen zurück, in dem viele Jahre Rauhs prominent besetztes Veranstaltungsformat "Schönhausener Schlossgespräche" beheimatet war.

Zu Gast war damals etwa die bekannte Brecht-Schauspielerin Carmen-Maja Antoni, die an diesem Donnerstag aus dem Buch lesen wird.

Carmen-Maja Antoni liest nicht zum ersten Mal aus einem Fontane-Buch Robert Rauhs. Foto: Archiv Robert Rauh

Wer sich an diesem sonnigen Abend zum früheren Wohnsitz der Gemahlin Friedrichs des Großen begibt, kann mehr darüber erfahren, warum Fontane, der als Journalist unterwegs war, den Franzosen verdächtig vorkam. wurde. Aber leider hatte er einen Revolver dabei und auf dem stand nicht geschrieben dass er ihn nur zum Selbstschutz dabei hatte: Als das recht große Schießinstrument aus seiner Reisedecke fiel, war es um den guten Willen der Beamten, denen er aufgefallen war, vorbei.

Sie hielten den 50-jährigen prompt für einen Spion oder Schlimmeres. So begann sein wenig bequemer Weg durch Gefängnisse und Festungen.

Berühmte Station auf Fontanes Irrfahrt nach der Verhaftung: Die Zitadelle von Besançon. Foto: Archiv Robert Rauh

Vom damals international beachteten Happyend kann man heute im Festsaal des Schlosses Schönhausen mehr erfahren. Beide Autoren, die zuvor bereits ein weiteres Fontanebuch geschrieben hatten, werden zudem berichten, wie es ihnen gelang, mehr zu erfahren über die Umstände der Gefangennahme und die prominent besetzten Versuche zu seiner Befreiung.

Das Buch erschien 2020 wenige Tage vor dem 150. Jahrestag der Gefangennahme Fontanes. Abbildung: BebraVerlag

19. Mai, 20 Uhr, Schloss Schönhausen, Festsaal, Tschaikowskistraße 1, Tickets an der Abendkasse. Infos und Reservierung: Tel. 40 39 49 26 25 oder schloss-schoenhausen@spsg.de. Eintritt 17 €, ermäßigt 12 €.