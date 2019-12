Mit der Mobilitätswende sind sind die Tage des Verbrennungsmotors gezählt. Das hat auch Folgen für die Ausbildung von jungen Menschen. Das Oberstufenzentrum für Kraftfahrzeugtechnik (OSZ) in Charlottenburg legt jetzt seinen Schwerpunkt auf Elektromobilität in der Ausbildung. Deshalb haben vor vier Wochen die Bauarbeiten für den Neubau mit hochmodernen Werkstatt-Laboren begonnen. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat das OSZ am Mittwoch besucht und betont: "Wir reagieren an unseren Oberstufenzentren schnell auf die sich verändernden beruflichen Anforderungen."

Gerade beim Thema Kraftfahrzeugtechnik sei das wegen der anstehenden Mobilitätswende sehr wichtig.

Der insgesamt 1250 Quadratmeter große Neubau soll 2021 fertig sein und kostet neun Millionen Euro. Knapp eine Million Euro kommen vom Land Berlin, den Rest trägt der Bund. Auf dem Dach werden ein Windrad und eine Photovoltaikanlage platziert, so dass sich die Berufsschüler auch grundsätzlich mit dem Thema erneuerbare Energien befassen können.

Das Oberstufenzentrum für Kfz-Technik besuchen derzeit 2000 Schüler. Sie werden zu Kraftfahrzeugmechatronikerinnen und -mechatronikern ausgebildet.



"Elektromobilität muss in der Ausbildung fest verankert werden."

"Uns geht es darum, die Mobilität der Zukunft in der Kfz-Mechatronikerinnen und -Mechatroniker-Ausbildung zu verankern", sagte OSZ-Schulleiter Ronald Rahmig. Schließlich wolle man den jungen Menschen nicht zur einen Berufsschulabschluss bieten, sondern sie auch fit machen für die nächsten 45 Jahre in ihrem Berufsleben.

Mit Blick auf die vor wenigen Wochen bekannt gewordenen Pläne, dass Elektrofahrzeug-Hersteller Tesla sich mit einer Gigafactory in Brandenburg ansiedeln wird, sagte Senatorin Scheeres, dass sie davon ausgehe, dass auch von dieser Schule später junge Menschen dort einen Arbeitsplatz finden werden.

Schulleiter Rahmig und der Geschäftsführer der KfZ-Innung, Dieter Rau, sehen die Tesla-Ansiedlung grundsätzlich positiv, allerdings glauben sie, dass dort eher Industrie-Mechatroniker gebraucht werden. "Aber für die sogenannte After-Production, also beispielsweise Firmen, die die spezielle Raumpflege der Hallen übernehmen, wird von der Ansiedlung profitieren", vermutet Rahmig.

Ramona Pop: Ein wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung

Auf die KfZ-Mechatroniker habe der Bau des Tesla-Werks in Grünheide nicht so viel Auswirkung.

Auch Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sieht mit dem Schwerpunkt Elektromobiliät am OSZ für Kraftfahrzeugtechnik den richtigen Schritt. „Mit rund 500 Firmen und Institutionen aus der Branche steht Berlin für die erfolgreiche Entwicklung der Elektromobilität. Ich freue mich, dass sich das OSZ mit dem Neubau für Elektromobilität fit für die Zukunft macht.

Mehr zum Thema Tagesspiegel-Fahrradblog Tagesspiegel startet Online-Umfrage zur Mobilitätswende

Ein wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung in unserer Stadt." Diese bedeutenden Investitionen, die die neuen Mobilitätserfordernisse von Sauberkeit, Nachhaltigkeit und Freiheit von fossilen Brennstoffen fest im Blick haben, kämen auch der Berliner Wirtschaft zu Gute.