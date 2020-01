In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat es einen Anschlag auf ein Auto der Gewerkschaft der Polizei gegeben. Dabei wurden unter anderem die Scheiben eingeschlagen und die Reifen zerstochen. Die Tat reklamieren offenbar Linksextreme für sich. Das Fahrzeug stand in einer Tiefgarage in der Schöneberger Kurfürstenstraße.

Auf Twitter schrieb Benjamin Jendro, Sprecher der Polizei dazu: „Die GdP hat in der Nacht Besuch von Extremisten bekommen - Unser Betreuungsfahrzeug wurde entglast, Reifen zerstört, im Inneren Flüssigkeit verspritzt. Diese menschenverachtenden Taten schüchtern uns nicht ein, denn wir stehen für einen demokratischen Rechtsstaat.“ Das Fahrzeug wird von der Gewerkschaft benutzt, um Polizisten bei Einsätzen zu versorgen und zu betreuen.

Linksextreme bekennen sich zur Tat

Auf der linksextremistischen Internetplattform „Indymedia“ wurde derweil unter dem Titel „Keine Freunde, keine Helfer: GdP besucht“ ein Bekennerschreiben veröffentlicht. Begründet wird der Anschlag mit der „politischen Einflussnahme der Gewerkschaft“, die darauf abziele, „unter Rückgriff auf stumpfen Rassismus, die Schläger in Uniform zu Opfern zu erklären und einen reaktionären law-and-order Diskurs zu befördern“.