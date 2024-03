Scheitern mit Ansage Wie die digitale Akte in Berlin gerettet werden kann

Es gibt nur wenige politische Projekte in der Hauptstadt, die so lange auf ihre Umsetzung warten, wie die Einführung der digitalen Akte in Berlin. Ende der 90er Jahre geradezu visionär ventiliert, fand das Vorhaben 2011 erstmals den Weg in den Koalitionsvertrag einer Berliner Landesregierung – und hat dort seitdem einen festen Platz sicher. „Schnellstmöglich“, „konsequent und nutzerorientiert“ will die seit elf Monaten regierende Koalition aus CDU und SPD das Vorhaben umsetzen. Ein Plan, der schon jetzt dahin ist.