Wegen eines Schienenbruchs am Anhalter Bahnhof müssen Fahrgäste der Berliner S-Bahn am Mittwoch auf einer zentralen Nord-Süd-Achse mit Einschränkungen rechnen. Betroffen seien die Linien S1, S2, S25 und S26, teilte S-Bahn Berlin am Morgen mit.

Die S1 verkehre zwischen Wannsee und Anhalter Bahnhof sowie zwischen Potsdamer Platz und Frohnau/Oranienburg.

Fahrgäste der S2 können zwischen Priesterweg und Yorckstraße/Potsdamer Platz sowie zwischen Nordbahnhof und Buch/Bernau fahren.

Die Linien S25 und S26 rollen zwischen Teltow Stadt und Südkreuz, die S25 zudem auch zwischen Potsdamer Platz und Hennigsdorf. (dpa)