Schlangestehen für ein „Smash“ Hype um Hamburger

Der Gräfekiez wird dieser Tage unverhältnismäßig stark frequentiert. Zumindest an dem Ende der Gräfestraße, das Richtung Kottbusser Brücke zeigt. Da steht täglich eine beachtliche Gruppe Berliner:innen, brav in Reih und Glied, geduldig auf ihre Chance wartend, ihre Bestellung in dem kleinen Fenster des ebenfalls kleinen Imbisses aufzugeben. Das begehrte Gut? Berlins aktuelle Hypeburger.

„Goldies Smashburger“ hat neu im Gräfekiez eröffnet. „Goldies“ dürften einigen bekannt sein: Der Imbiss in der Oranienstraße erfreut die Berliner:innen seit Jahren mit kreativ getoppten Fritten. Das Konzept ist so einfach wie effektiv: Man nehme etwas, dass sowieso alle lieben und veredele es, sodass es neu erscheint. So nun geschehen mit dem guten, alten Hamburger: Bei „Goldies“ im Gräfekiez wird das Burgerfleisch „gesmasht“, also auf dem Grill zerdrückt. Durch den Druck wird das Fleisch besonders flach, und es entstehen viele Röstaromen.

Ist das den Hype wert? Geht so: Immerhin handelt es sich um einen Burger, der zwar recht gut, dafür aber auch etwas überteuert ist. Warum stellen sich seit Tagen dennoch unzählige Hungrige an? Ist es einfach wieder Zeit für einen neuen Burgerhype? Oder haben wir seit dem Berghain verinnerlicht, dass Schlangestehen in Berlin nun mal dazugehört?

