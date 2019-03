BER-Chefaufseher Rainer Bretschneider hatte nach der Aufsichtsratssitzung letzten Freitag diesen Satz wiederholt: „Wir können fliegen, aber nicht bauen“, sagte der Chefkontrolleur des unvollendeten Hauptstadt-Airports in Schönefeld. Damit dies künftig anders anders wird, so seine Botschaft, hatte das Kontrollgremium zuvor grünes Licht für den Aufbau einer eigenständigen Projektgesellschaft gegeben, die künftig das ambitionierte Erweiterungsprogramm für den BER managen soll.

Was weder Bretschneider, noch Lütke Daldrup erwähnten: Wie beim BER hat es auch beim im Bau befindlichen neuen BER-Zusatzterminal T2 für sechs Millionen Passagiere, das die Firma Zech als Generalunternehmer neben dem Nordpier bis 2020 errichten soll, eklatante Planungspannen und Missmanagement gegeben. Das belegt ein von der „Berliner Morgenpost“ publik gemachtes Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers (PwC), die im Auftrag des Aufsichtsrates untersucht hat, wie es zur Verdopplung der Kosten für das T2 von zuletzt kalkulierten 100 Millionen Euro auf inzwischen 200 Millionen Euro kommen konnte.

Defizite gab es schon bei der Ausschreibung des Terminals

Die Erhöhung auf 200 Milllionen Euro selbst ist nicht neu, die Expertise aber genau deshalb brisant. Die Flughafengesellschaft hatte diese bislang damit erklärt, dass es in der Ausschreibung wegen des Baubooms kaum Bewerber gegeben habe, es vor allem an der angespannten Marktlage gelegen habe. Im Gegensatz dazu kommt das PwC-Gutachten zum Ergebnis, dass Defizite schon bei der Ausschreibung wie „fehlende Kalkulationsreife“, anfangs fehlende Vorgaben zu Passagieren und Geschossen, und mehrfache Umplanungen, maßgeblich dazu beigetragen, dass das neue Terminal für Billigairlines - immerhin mit Kapazitäten wie der Flughafen Hannover - deutlich teurer wird.

Es sollte eigentlich der Beweis sein, dass die von Chefmanager Engelbert Lütke Daldrup geführte Flughafengesellschaft aus dem BER-Fiasko gelernt hat, pünktlich und preiswert bauen kann, mit einfacher, schlichter Architektur. So hatte es Lütke Daldrup selbst mehrfach erklärt. Deshalb war das T2, das ursprünglich schon einmal mit 200 Millionen Euro kalkuliert war, zu einer Light-Version abgespeckt worden - was am Ende auch nicht half.

Die Opposition in Berlin und Brandenburg fordert Aufklärung. So erklärte der Berliner FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja: „Flughafenchef Lütke Daldrup und Finanzchefin Fölster haben damit endgültig bewiesen, dass sie für dieses Projekt nicht qualifiziert sind und es auch nicht fertigstellen können.“

