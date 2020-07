„Ab Frühjahr fahren bei der BVG neue E-Busse. Die sollen nicht nur für sauberere Luft in der Hauptstadt sorgen, sondern auch WLAN haben“, lobte der Tagesspiegel im Januar vergangenen Jahres. Die Berliner Konkurrenz berichtete gleichlautend: endlich WLAN! Die damalige BVG-Chefin Sigrid Nikutta und Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) hatten die ersten Modelle präsentiert.

Stimmt aber gar nicht. Heraus kam das so: Als vor ein paar Tagen bekannt wurde, dass der Ausbau des Mobilfunks in der U-Bahn wegen Corona sich verzögert, fragten wir bei der BVG nach, wie es denn mit WLAN so ausschaut. Antwort: Gibt es exakt in 180 Bussen.

Die Zahl kam merkwürdig bekannt vor, war da nicht was? Tatsächlich, das Archiv vergisst nichts: 2018 spendierte der Senat 600.000 Euro außer der Reihe: für 180 Busse.

Und was ist nun mit den Elektrobussen, von denen eine ganze Menge schon im Einsatz sind? Die Pressestelle druckste ein paar Mails lang herum. Dann das Geständnis: „Dort gibt es in der Tat kein aktives WLAN.“ Die neuen Busse seien zwar vorbereitet, hätten aber keine „Mobilfunkkarten“.

Es fehlt das Geld. Wie viel, sagt die BVG nicht. Nicht weil sie uns so liebt, sondern „mit Blick auf mögliche künftige Ausschreibungen“.