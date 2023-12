Schlittern und Schippen Was Eigentümer und Mieter über den Winterdienst in Berlin wissen müssen

Der Winter kommt jedes Jahr, die Überraschung der Berliner:innen über ihn auch. Sobald der erst Schnee fällt und gefriert und man auf vereisten Gehwegen schlittert, stellt sich für viele die Frage: Bin ich fürs Schneeschippen und Eis entfernen verantwortlich?

Wer muss was machen?

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) ist bei weitem nicht für alle Straßen der Stadt verantwortlich. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens hat die Schneeräumung auf Stadtautobahnen, Bundesfernstraßen und Hauptverkehrsstraßen Priorität. Neben- und Wohnstraßen werden „mit nachrangiger Dringlichkeit bearbeitet“. Auch Fußgängerüberwege, Radfahrstreifen, Radwege und Haltestellen werden von der BSR von Schnee befreit.

Für Fußgängerbereiche ist die BSR auf großen Plätzen und Straßen zuständig, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht. Die Regelungen hierzu sind im Straßenreinigungsgesetz Berlins festgelegt. Bei allen anderen Straßen und öffentlichen Orten sind Grundstückseigentümer:innen beziehungsweise Anlieger:innen zuständig, darunter private Hausbesitzer:innen und Vermieter:innen.

Als Mieter:in ist man jedoch nicht aus der Bringschuld raus. Vermieter:innen können zwar einen Winterdienst beauftragen, aber sie dürfen diese Aufgabe genauso auf die Mieter übertragen. Zulässig sei das nur, wenn das so im Mietvertrag festgehalten werde, schreibt Stiftung Warentest. Allein die Hausordnung oder ein Aushang im Flur reiche dafür nicht aus. Hier lohnt sich also ein Blick in den Mietvertrag. In Mehrfamilienhäusern muss man in solchen Fällen mit den Nachbarn abwechselnd Schnee schippen und bei Glatteis streuen. Vermieter sind verpflichtet, Geräte und Material zur Verfügung stellen.

Auch Mieter:innen müssen manchmal zur Schaufel greifen. © dpa/Kay Nietfeld

Private Hauseigentümer:innen sind nicht nur für die Einfahrten und das eigene Grundstück verantwortlich, sondern auch für die Gehwege vor dem Haus, besonders auf der eigenen Straßenseite. Falls es keine Gehwege gibt oder die Straße nicht gut ausgebaut ist, müssen sie auch auf der Straße selbst für begehbare Verhältnisse sorgen, vor allem an Kreuzungen. Damit kann auch ein professioneller Winterdienst beauftragt werden.

Was genau muss gemacht werden?

Der Winterdienst umfasst das Räumen von Schnee, das Bestreuen mit abstumpfenden Mitteln und das Beseitigen von Eisbildungen, die nicht durch Streuen behoben werden können. Das Umweltbundesamt weist darauf hin: „Der Einsatz von Streusalz ist für Bäume und andere Pflanzen, Tiere, Gewässer, Fahrzeuge und Bauwerke (insbesondere Beton) sehr schädlich.“ Streusalz und chemische Taumittel sind in Berlin für den Privatgebrauch verboten. Erlaubt sind unter anderem Sand, Granulat und Sägespäne, die man im Baumarkt und online kaufen kann. Das Umweltbundesamt empfiehlt besonders die Streumittel mit der Auszeichnung vom Blauen Engel.

Der Einsatz von Streusalz ist für Bäume und andere Pflanzen, Tiere, Gewässer, Fahrzeuge und Bauwerke (insbesondere Beton) sehr schädlich. Umweltbundesamt

Schnee und Eis müssen neben den Gehwegen auch von Gegenständen wie Hydranten, Telefonzellen und Notrufsäulen entfernt werden. Alle Verantwortlichen müssen die Gehwege auf einen bis anderthalb Meter freimachen, sodass zwei Menschen aneinander vorbeigehen können. Bei Bedarf muss immer wieder nachgestreut und auch mehrfach am Tag geschippt werden.

Wann muss es gemacht werden?

Der Winterdienst muss sofort beginnen, wenn es schneit oder Glätte auftritt. Schnee muss direkt nach dem Schneefall geräumt und bei anhaltendem Schneefall mehrmals in angemessenen Zeitabständen geräumt werden. Bei Eisglätte muss sofort nach deren Entstehen der Winterdienst geleistet werden.

Die Ruhezeiten gelten nicht für den Winterdienst, der darf auch um vier Uhr morgens gemacht werden. Das ist wichtig, da die BSR auch fordert, den Zugang zu Mülltonnen bis sechs Uhr morgens freizumachen. Arbeit, Urlaub, Krankheit oder hohes Alter befreien einen nicht von der Pflicht zum Winterdienst. Man muss in solchen Fällen für eine Vertretung sorgen oder die Befreiung beantragen.

Was droht, wenn man es nicht macht?

Bei Unterlassung können die Behörden auf Kosten der Verantwortlichen eine Ersatzvornahme anordnen und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten. Im schlimmsten Fall droht – zusätzlich zu den Kosten der Beseitigung von Schnee und Eis – ein Bußgeld im drei- oder vierstelligen Bereich. Kommt es wegen des versäumten Winterdiensts zu einem Unfall, besteht die Möglichkeit eines Strafverfahrens wegen Körperverletzung. Für verantwortliche Mieter:innen sowie Hausbesitzer:innen lohne sich eine Privathaftpflichtversicherung, rät Stiftung Warentest.

Ungestreute Fußgängerwege kann man – ähnlich wie falsch parkende Autos – bei der App oder der Webseite des Ordnungsamtes anzeigen.

Wenn man aufgrund von Glätte auf dem Bürgersteig gestürzt ist, solle man unbedingt jemanden bitten, die Unfallstelle sofort zu inspizieren, Fotos zu machen und detaillierte Notizen zu erstellen, schreibt Stiftung Warentest. „Die Nichtbeweisbarkeit ist in der Praxis der Hauptgrund, weshalb der Schmerzensgeldanspruch scheitert“, schreibt Rechtsanwältin Melissa Hornig. Schadensersatz kommt nur dann infrage, wenn der Unfall einen tatsächlichen Schaden verursacht hat und man nachweisen kann, dass die Verantwortlichen ihren Winterdienstpflichten nicht nachgekommen sind.

Praktisch kann es auch schwierig sein, zu beweisen, dass man aufgrund von Glätte gestürzt und nicht einfach gestolpert ist. Dazu gibt es in Zivilprozessen den Anscheinsbeweis: „Kann bewiesen werden, dass die Räum- und Streupflicht an der Unfallstelle verletzt wurde, nimmt man an, dass die Glätte auch die Ursache des Unfalls gewesen ist. Gegenteiliges muss dann der Schädiger beweisen“, schreibt Hornig.