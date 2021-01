In Brandenburg kam es zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen zu mehreren Verkehrsunfällen aufgrund von Schnee und Glätte – bei den meisten entstanden lediglich Sachschäden oder leichte Verletzungen, doch auch von Schwerverletzten wurde berichtet.

Am frühen Donnerstagmorgen zwischen 0.45 Uhr und 3.00 Uhr blieben wegen starkem Schneefall mehrere Schwerlasttransporte im Landkreis Barnim auf der A11 zwischen den Anschlussstellen Werbellin und Chorin an einer Anhöhe stecken, teilte die Polizeidirektion Ost mit. Sich annähernde Lastwagen blieben ebenfalls stecken und standen teilweise quer zur Fahrbahn. Die zuständige Autobahnmeisterei befreite die Strecke vom Schnee, die betroffenen Fahrzeuge wurden wieder fahrbereit gemacht.

Ebenfalls im Landkreis Barnim kam eine Autofahrerin auf der Landstraße L22 zwischen Eichhorst und Finowfurt mit ihrem Wagen witterungsbedingt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie erlitt am Donnerstagmorgen leichte Verletzungen.

In Potsdam-Mittelmark kam es auf den Autobahnen A2 und A9 bereits am späten Mittwochabend zu vier Unfällen auf schneeglatten Fahrbahnen, teilte die Polizeidirektion West mit. Unter anderem kam ein Sattelzug auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Klein Marzehns und Niemegk in Richtung Potsdam von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Der RBB berichtete überdies über einen Verkehrsunfall mit fünf Schwerverletzten auf der B5 am Mittwochabend: Bei Pessin (Havelland) seien zwei Transporter auf der spiegelglatten Straße frontal aufeinandergestoßen. Die fünf Verletzten kamen in Krankenhäuser. "Die B5 war mit einer relativ dicken Schneedecke überzogen, sodass es auch sehr rutschig war", sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr Friesack in einem RBB-Video. "Dazu kam der starke Wind und sehr schwierige Straßenverhältnisse."

Weitere Unfälle gab es auf der A2 zwischen den Anschlussstellen Brandenburg und Netzen in Richtung Potsdam, sowie zweimal auf der A2 zwischen Ziesar und Wollin in Richtung Potsdam. Auch hier gab es nur Sachschäden.

Unfälle wegen Blitzeis

Bereits zuvor haben Schnee und Eis haben für mehrere Unfälle auf Autobahnen und anderen Straßen in Brandenburg gesorgt. Die Polizei zählte am Dienstagabend (zwischen 20.30 und 23.30 Uhr) auf den Autobahnen 24 und 19 insgesamt sechs Unfälle wegen Blitzeis, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Nord am Mittwoch sagte.

Bei Schönewalde (Landkreis Elbe-Elster) kam am Mittwochmorgen gegen 4.00 Uhr ein Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Auch hier war vermutlich Glätte die Ursache, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Süd sagte. Die 26-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit.

In der Nacht zu Mittwoch sind zudem in Berlin-Kladow bei einem Autounfall auf einer glatten Straße zwei junge Männer schwer und zwei weitere leicht verletzt worden. Der 20-jährige Fahrer war in der Nacht mit drei weiteren Insassen auf der Uferpromenade in Richtung Ritterfelddamm unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug – nach Polizeiangaben vermutlich „auf Grund von Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit“.

Das Auto fuhr gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Den Angaben zufolge erlitten der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen im Rumpfbereich, die beiden anderen 19 und 20 Jahre alten Insassen wurden mit schweren Verletzungen an Kopf und Rumpf in ein Krankenhaus gebracht.

Dauerfrost und Minusgrade in Berlin und Brandenburg

Bis zum Wochenende sollten sich Berliner und Brandenburger auf Temperaturen um oder unter dem Gefrierpunkt und eine dicke Wolkendecke einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet besonders am heutigen Donnerstag vielerorts noch mit sehr glatten Straßen durch überfrierende Nässe oder Schnee. Im Verlauf des Tages entspanne sich die Glättesituation leicht, hieß es. Die Höchsttemperaturen liegen noch bei einem bis drei Grad.

Für den Freitag kündigt der DWD bei maximal null Grad vor allem im Süden und Osten Brandenburgs gelegentlich etwas Schnee an. Statt Schnee erwarten die Meteorologen dann am Samstag bei Werten zwischen minus zwei und null Grad Dauerfrost. Zeitweise kann es heiter werden. Nach Prognosen der Wetterexperten halten Dauerfrost und Minusgrade auch am Sonntag an. (dpa,Tsp)