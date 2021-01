Ja, ist denn heut schon Weihnachten? Kaiser Franz Beckenbauer hatte diese Frage zur Jahrtausendwende in einem Werbespot gestellt, der Spruch wurde so legendär.

Heute, 21 Jahre später, möchte man diese Frage gern weitergeben an zwei Institutionen, deren schlechtes Timing und regelmäßig produzierten Chaos-Zustände ebenfalls fast sprichwörtlich geworden sind: die Wetterzentrale des Heiligen Petrus und die Senatsverwaltung für Bildung von Sandra Scheeres.

Der fürs Wetter verantwortliche Apostel muss sich fragen lassen, warum er den ersten anständigen Schneefall der Saison mal wieder erst nach den Festtagen schickt. Frechheit!

Aber er kann sich immerhin mit dem vom Menschen verursachten Klimawandel herausreden – oder seine Zuständigkeit leugnen. Schließlich sind von ihm sind keine Aussagen, er sei fürs Wetter zuständig, überliefert.

Da hat es die nur in kleinen SPD-Zirkeln als Heilige verehrte Senatorin schon schwerer. Wie will sie erklären, warum die Plattform „Lernraum Berlin“, mit der ihre Behörde mehr als 100.000 Schülerinnen, Schülern und ihren Lehrkräften Unterricht zu Hause ermöglichen will, ausgerechnet am letzten Nachmittag der Weihnachtsferien vom Netz genommen wird?

„Zur Umsetzung der Optimierungen im Produktivsystem findet am Sonntag, 03.01.2021, ab 14:00 Uhr ein Wartungsfenster statt“, lautet die Formulierung in feinstem Behördendeutsch.

Montag ab 7 Uhr sollte dieses „Wartungsfenster“ wieder geschlossen sein, heißt es noch. Wenn nicht, bleibt Kindern der Blick aus dem Zimmerfenster. Da sollte noch ein wenig Schnee herumliegen.