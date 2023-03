Schnittverletzung im Gesicht Streit zwischen zwei Männern eskaliert in Berliner Einkaufszentrum

In der Nacht zu Samstag ist es gegen 1.30 Uhr im Einkaufszentrum „Zu den Eichen“ an der Wittenberger Straße in Berlin-Marzahn zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Zuerst hatte die „Berliner Zeitung“ berichtet. Demnach sei die Auseinandersetzung bei Feierlichkeiten eskaliert.

Wie ein Sprecher der Polizei Berlin am Samstagmorgen mitteilte, sei es im Laufe der Auseinandersetzung zu einem kurzen Handgemenge gekommen. Einer der beiden Männer habe dann einen „Schmerz im Gesicht“ verspürt und „eine kleine Stichwunde“ ertastet. Der tatverdächtige zweite Mann habe die Flucht ergriffen.

Der Verletzte sei laut Polizeiangaben ambulant in einem Krankenhaus behandelt worden. Die Polizei ermittele nun „wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung“ gegen den unbekannten Tatverdächtigen. (Tsp)

