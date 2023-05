Schon wieder weg Was Kinder alles verbummeln

Der Sommer kommt – und damit die Zeit der Sonnenhüte und auf dem Spielplatz ausgezogenen Sandalen. In dieser Jahreszeit bieten sich Kindern und Eltern zahlreiche Gelegenheiten, Dinge liegenzulassen: genau wie in den drei anderen Jahreszeiten auch. Während im Winter Schals und Handschuhe verschwinden, sind es im Sommer einzelne Schuhe und dünne Pullover, die Eltern ihren Kindern wohlmeinend mit in die Schule geben (morgens ist es noch kühl) und dann nie wieder sehen.