Schornsteinfeger, Stromsparchecker, Agentur Hier finden Berliner Experten-Hilfe beim Energiesparen

Wer Energiesparen in der Praxis nicht einfach findet, bekommt jetzt Nachhilfe. Im neu eröffneten Energiesparladen der Gasag am Hackeschen Markt bieten Fachleute eine persönliche Beratung an, wie die Sprecherin Ursula Luchner mitteilt.

Davon profitieren sollen alle Berliner:innen: „Selbstständige, Handwerker, Geschäftsinhaber, Gastronomen, Familien und alle Kundinnen und Kunden der Gasag“, heißt es. Neben dem festen Beratungsangebot gibt es bereits ab November Vorträge und Workshops rund um ausgewählte Sparmöglichkeiten. Wer will, kann direkt hingehen – eine Voranmeldung ist meistens nicht erforderlich.

Zum Beispiel informiert am 9. November um 14 Uhr die Schornsteinfeger-Innung über den neuen Effizienzcheck für Heizungen. Die Veranstaltung dürfte besonders Eigentümer:innen von Gebäuden mit Gasheizungen interessieren. Diese sind nämlich dazu verpflichtet, in den kommenden zwei Jahren einen Heizungscheck zu machen. Schornsteinfeger-Obermeister Norbert Skrobek erläutert, was der Check bringt und wie er geht.

Am 11. November um 14 Uhr kommt der „Stromsparchecker“. Als Koordinator des gleichnamigen Angebotes der Caritas kennt Sven Schoß Tipps und Tricks, wie sich Stromkosten im Griff behalten lassen. Ein Beispiel dafür ist der Zuschuss für die Anschaffung neuer Haushaltsgeräte, den es unter bestimmten Umständen in Höhe von bis zu 300 Euro gibt.

Die Berliner Energieagentur gibt an drei Tagen Workshops. Wer will, kann am 17. November, 23. November sowie 30. November, jeweils von 14 bis 16 Uhr, herausfinden, wo sich im eigenen Haushalt sparen lässt und welche Geräte dabei helfen. Hierfür ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an kundenzentrum@gasag.de notwendig.

Der Energiesparladen im ehemaligen Gasag-Kundenzentrum am Henriette-Herz-Platz 4 öffnete Mitte Oktober als sogenannter Pop-up-Store seine Tür. Beraten wird dort von Mittwoch bis Samstag von 12 bis 19 Uhr. Expertinnen und Experten beantworten dabei Fragen, wie etwa: Was sind die größten Stromfresser im Haushalt? Kocht man effizienter mit Gas oder mit Strom? Welche Tipps und Tricks helfen weiter, je nach persönlicher Wohnsituation? Ebenfalls nicht unwichtig: Wie im regulären Kundenzentrum werde auch Hilfe für diejenigen angeboten, die Zahlungsschwierigkeiten haben, hieß es weiter.

