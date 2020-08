Weitere Corona-Fälle an Schulen in Westend und Reinickendorf

Am Heinz-Berggruen-Gymnasium in Westend gibt es einen Corona-Fall, wie am Mittwoch bekannt wurde. Laut der stellvertretenden Schulleiterin Karin Schallbruch ist ein Kind aus der sechsten Klasse mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich in Quarantäne. „Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt haben wir die Schulklasse und neun betroffene Lehrkräfte vorsorglich in Quarantäne geschickt“, so Schallbruch.

Am Donnerstag sollen die 31 Kinder und neun Lehrkräfte ohne Kontakt zu anderen Personen über einen separaten Eingang in die Schule zurückkehren und sich dort auf das Virus testen lassen.

Ebenfalls betroffen sind die Gustav-Freytag-Oberschule und die Max-Beckmann-Oberschule in Reinickendorf: Dort sind mehrere Klassen und deren Lehrkräfte in Quarantäne geschickt worden, wie die Bildungssenatsverwaltung bestätigte.



Das zuständige Reinickendorfer Gesundheitsamt schrieb in einer Mail, insgesamt seien im Bezirk drei Schulen mit jeweils einer Infektion durch einen Schüler betroffen. Welches die dritte betroffene Schule ist, ist bislang unklar.