Papa, wo warst du, als die Mauer fiel? Oma, wie hast du die Wendezeit erlebt? Fragen wie diese haben Schüler gestellt – und für den Wettbewerb des Tagesspiegel aufgeschrieben, was sie erfahren haben. Ihre Texte handeln von der Vergangenheit, aber auch von der Hoffnung, Neues zu entdecken. Dies sind die Beiträge der Sieger. Sie wurden am Freitag beim Festakt im Abgeordnetenhaus ausgezeichnet.

Die eingereichten Texte, zum Teil handgeschrieben. Die historischen Geschichten, alle persönlich weitererzählt. Die Perspektiven, verbindend über die Generationen hinweg. Geschichte kann besonders berühren, wenn sie als Familiengeschichte erzählt und nacherlebt wird. Für den Schülerwettbewerb des Tagesspiegel haben Schülerinnen und Schüler ihre Eltern und Großeltern nach ihren Erlebnissen und Gefühlen zum Mauerfall befragt. Die Texte zeigen auf bewegende Art, wie der Umbruch die Menschen und ihre Familien in und um Berlin bis heute prägt.

Die Auswahljury bestand aus Ralf Wieland, Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin, Dramaturgin Eva Stöhr vom Theater an der Parkaue sowie Robert Ide, Geschäftsführender Redakteur des Tagesspiegel. Für den Wettbewerb in Kooperation mit dem Abgeordnetenhaus, dem Theater an der Parkaue und dem Bezirksamt Pankow gab es gut 50 eingesandte Geschichten.

Einige Schulklassen haben sich gesammelt beteiligt, indem sie gleich ein eigenes Geschichtsprojekt organisiert haben. Inspiriert von den Texten und weiteren Workshops entsteht ein Theaterstück für Kinder und Jugendliche, das im März 2020 Premiere am Theater an der Parkaue feiert.

Der Schülerwettbewerb ist eine von zahlreichen öffentlichen Aktionen und multimedialen Projekten, mit denen der Tagesspiegel zum Erinnern von unten anregen möchte – darunter der Sonderzug nach Pankow und eine virtuelle virtuelle Tour durchs geteilte Berlin. Denn viele Geschichten können noch entdeckt werden – gerade zu Hause, bei Freunden und in den Familien. Viel Spaß beim Erzählen!

Emma Rickert ließ sich vom ersten Döner und der Willkommensmark erzählen. Foto: Joana Nietfeld

Platz 1: Emma Rickert, 16 Jahre, aus Lehnitz

Dass Emma Rickert am Schreibwettbewerb teilgenommen hat, lag an einer Frage ihrer Lehrerin: „Wer outet sich hier als Ossi und wer als Wessi?“ Das hat die 16-Jährige irritiert: „Ich dachte, ich säße im falschen Film. Es heißt immer, es soll keine Unterschiede mehr geben, und dann werden durch solche Fragen doch welche gemacht.“

Klar, in der Vergangenheit hat es Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Biografien gegeben hat, das weiß Emma von ihren Eltern. Britta und Jens Rickert kommen aus Mecklenburg. Die damals 24-jährige Britta Rickert hatte bei einem Radiosender in Ost-Berlin gearbeitet. Mit dem Einigungstag wurde die Frequenz von der Deutschen Welle übernommen. Britta Rickert wurde arbeitslos. „Danach ging es in einer anderen Branche von ganz unten wieder los: Kaffeekochen oder Post machen“, sagt sie.

Emma hat diese Geschichten unzählige Male gehört, aber sie kennt auch die Eindrücke ihrer Eltern aus der euphorischen Zeit nach dem Mauerfall: Die erste Tour durch Kreuzberg oder der erste Döner vom Begrüßungsgeld. Bloß die Nacht auf den 10. November 1989 können die Eltern ihrer Tochter nicht beschreiben. Der Vater war auf Dienstreise in Odessa, und die Mutter war früh zu Bett gegangen und erfuhr erst am nächsten Morgen bei der Arbeit in einem Flurgespräch vom Fall der Mauer. Also schaute Emma sich stattdessen Szenen aus dem Fernsehfilm „Bornholmer Straße“ an, um in ihrem Text die Nacht des 9. November beschreiben zu können. „Dieses Chaos, dass niemand Bescheid wusste, das wurde extrem gut dargestellt.“

Es heißt Ost-Nutella

Emma besucht die 11. Klasse eines Gymnasiums in Oranienburg. Ob sie sich mehr für die deutsch-deutsche Geschichte interessiert als ihre Mitschüler? Ja, vermutlich. Zwar würden in der Klasse manchmal kurze Familienanekdoten erzählt, etwa „wenn die Mutter aus dem Osten immer noch ,Nudossi‘ kauft und der Vater aus dem Westen das am Frühstückstisch als Ost-Nutella bezeichnet“. Doch ansonsten spiele die Wiedervereinigung kaum eine Rolle in ihren Gesprächen.

Emma macht ohnehin vieles anders als ihre Altersgenossen. „Ich finde das wirklich schlimm, dass der Lebensstil bei Leuten in meinem Alter oft nur darauf aufgebaut ist, Bilder in sozialen Netzwerken zu posten“, sagt sie. „Es heißt immer, man will etwas teilen, aber eigentlich will man den anderen zeigen, das habe ich – das hast du nicht. Das ist eine richtig furchtbare Lebenseinstellung.“

Auch bei den Aktionen der „Fridays for Future“-Aktionen war sie bislang nicht dabei: „Die Bildung, die ich in der Schule bekomme, ist ja eigentlich freiwillig.“ Somit seien die Streiks für sie keine richtigen Streiks. Außerhalb der Schulzeit hätte Emma an den Protesten teilgenommen. Denn sie ist auch an Umweltschutz interessiert und möchte nach der Schule erstmal im Ausland soziale oder ökologische Arbeit leisten. „Ich will gerne etwas hinterlassen“, sagt die 16-Jährige. „Damit mein Dasein auf der Erde für die nächsten Generationen einen Sinn ergeben hat.“ Joana Nietfeld

Text von Emma Rickert: Sie steht und fällt mit uns

„Macht das Tor auf, wir kommen wieder!“ „Macht das Tor auf, wir kommen wieder!“ Erst 2, dann 3, dann 4, dann wird die Menge unzählbar. Zusammen in der Masse bekommt ein Wunsch endlich eine Stimme, einen Schrei. Ein Chor aus Ungeduldigen,

Neugierigen, mit Wuttränen. Mit wiegender Melancholie und betäubender Stärke schieben sich die Zukunftssänger unaufhaltsam vorwärts, vorwärts durch die Mauer. Über die Brücke, nur weiter, auf in den Westen, auf in eine unbestimmte Zukunft. Feiern, Weinen, Lachen – Hauptsache zusammen, nie mehr allein. Prenzlauer Berg und Charlottenburg, Männer und Frauen, Bekannte und Fremde – alles liegt sich in den Armen. Endlich wieder ist das Land vereint, denn wir gehören doch zusammen, oder?

Pulsierend hüpft und tanzt die ganze Stadt. Nur ein paar Wohnungen, ohne Fernseher, ohne Radio schweigen die Nacht hindurch, als wollten sie nicht mitfeiern. Der nächste Tag bricht an und die Funken sind geflogen. Vor dem ersten Sonnengruß schon steht die Stadt in Flammen. Ein flammender Ansturm in den Westen. Der erste Döner, die erste Willkommensmark – „Wir wollen einfach mal gucken, wie’s im Westen so aussieht!“

Einen Tag lang das pure Abenteuer, aber als es auch am Ku’damm Abend wird, ist es Zeit, den Heimweg anzutreten, das Leben muss ja schließlich weitergehen. Arbeit, Haus und Kinder, der Alltag klopft an und der Trubel legt sich behutsam. Verbunden aber werden wir von nun an immer sein!

Dann kippte die Stimmung

„Gib den Dingen Zeit, sie nehmen ihren Lauf!“ Die Zeit kam, und letztlich sah man auch die Seiten, die man gar nicht hatte sehen wollen. Die Seiten, die es dem Misstrauen leicht machen. Der langersehnte Bruder ward gefunden, doch in Wahrheit war es ein Fremder, dem man begegnete. Man konnte eine Nacht lang mit ihm feiern, wollte ihn aber nicht zum ständigen Begleiter, wollte einen für das „Jetzt“, nicht für das „Immer“. Auf einmal schien es doch bedeutend schwerer, sich als Eins zu zeigen. Aber

wie soll das auch gehen, wenn beide so ungleich sind. Einer musste angepasst werden.

Herkunft vor Kompetenz, und der Ost-West-Konflikt war geboren. Müßig nur scheinen sich die beiden Bevölkerungen zum neuen Volk zu mischen. Ost strömt nach West, West nach Ost nur zögerlich. Das Bleiben wird für viele Ossis hart, das Weggehen noch härter. Die Betriebe bekommen „endlich kompetente Führung“, so hört man, und als Angestellter heißt es, sich hochzuarbeiten. Beim Kaffeekochen angefangen, erscheint der Aufstieg schier unmöglich. Schafft es doch einer, so heißt es sogleich: „Ach,bei Ihnen bemerkt man ja gar nicht, dass Sie aus’m Ost’n sind.“

Heute, 30 Jahre später, sind die Narben von Bitterkeit und Misstrauen immer noch tief. Inzwischen sind neue Generationen herangewachsen. Kinder, denen eine Mauer nie den Blick und Weg versperrte. Aber auch wir sind sozialisiert worden, und wie es scheint, nach früheren Werten. Es geht soweit, dass unsere Eltern meinen, uns Kinder unterscheiden zu können. Selbst Lehrer wollen uns 2000er als Ossis und Wessis betiteln. Dabei sind wir doch Deutsche!