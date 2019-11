Platz 2: Lillya van Dyk, 10 Jahre, aus Pankow

Die bunte Spielzeugfigur mit rotweißer Zipfelmütze und überlanger Nase? „Pinocchio!“ Da waren sich alle Kinder der 4. Klasse an der Evangelischen Schule Pankow schnell einig. Aber Tom Werner, Vater ihrer Mitschülerin Lillya van Dyk, schüttelte den Kopf. „Das ist nicht Pinocchio, das ist Burattino.“ Also nicht das italienische Original, sondern das russische Pendant, das auf die Nacherzählung des sowjetischen Schriftstellers Alexei Nikolajewitsch Tolstoi zurückgeht.

Die Lehrerin Regine Tretbar hatte für ein Projekt zu DDR und Mauerfall Eltern gebeten, im Sachkundeunterricht zu erzählen. Auch Tom Werner machte mit, hatte gleich noch ein paar Utensilien aus seiner Jugend mitgebracht: Burattino eben, seinen Pionierausweis von der SED-Jugendorganisation, ein Hausaufgabenheft und sogar Schulbücher aus seiner 4. Klasse. Authentischer geht es nicht.

Als dann die Einladung kam, am Schülerwettbewerb des Tagesspiegels zum Mauerfall teilzunehmen, war das eine prima Vorbereitung. Alle wollten sofort mitmachen, und die allermeisten hätten es auch getan, erzählt die zehnjährige, mittlerweile in der 5. Klasse angekommene Lillya, deren Text mit dem zweiten Preis prämiert wurde.

Das Ost-West-Thema lag in ihrer Familie nahe: die Mutter aus Bremen, der Vater, ihr Interviewpartner, aus Ost-Berlin, heute als Eventmanager tätig. Vor 30 Jahren war er Student an der Babelsberger Filmhochschule, setzte sich mit zwei Kommilitonen gleich am Abend des 9. November kurzentschlossen ins Auto, fuhr über Dreilinden und die Avus nach West-Berlin. Das wäre am nächsten Morgen auch der nächste Weg zum Fernsehzentrum Adlershof gewesen, zur Theorieprüfung in TV-Technik. Aber nein, sie mussten wieder außenrum über Teltow. Transit durch West-Berlin? So offen war die Grenze doch nicht.

Von Wissenschaft und Zauberei

Es gab für Lillya noch eine Vorbereitung auf das Interview: den im Unterricht angesehenen Trickfilm „Fritzi“ – eine „Wendewundergeschichte“ über ein Mädchen aus Leipzig im Herbst 1989, deren Freundin aus dem Ungarn-Urlaub nicht zurückkommt. Aber Fritzi sollte doch auf ihren Hund aufpassen...

[Berlin bis in den Kiez: Die Leute-Newsletter aus den Berliner Bezirken gibt's gratis vom Tagesspiegel, und zwar hier: leute.tagesspiegel.de]

Für die Niederschrift des Interviews war keine Form vorgeschrieben. Lillya entschied sich für die Ich-Form, aus der Perspektive des Befragten. Doch trotz des Erfolges im Wettbewerb, der Interesse an Geschichte und Spaß am Schreiben voraussetzte: Ihr Lieblingsfach bleibt „Nawi“, die Naturwissenschaften. Eine Wissenssparte, bei der es um Naturgesetze, nicht um die solcher Gesetze spottende Zauberei geht wie in den Harry-Potter-Büchern, die Lillya alle mit Begeisterung gelesen hat.

Da noch kein Weg gefunden wurde, das in Hogwarts gepflegte Quidditch-Spiel um den goldenen Schnatz passgenau auf die Welt der Muggels zu übertragen, spielt sie eben Hockey. Angst, sich dabei zu verletzen, schließlich ist der Ball ziemlich hart, hat sie keine. Sie spielt nur gut gepolstert, das Gesicht vergittert: Lillya steht im Tor. Andreas Conrad

Text von Lillya van Dyk: Die Party am Kudamm

Am Abend des 9. November 1989 war ich in der Nähe vom Griebnitzsee, in der „Bratpfanne“, dem Studentenklub der Babelsberger Filmhochschule. Ich saß zusammen mit einem Freund vor dem Fernseher, und wir verfolgten gespannt die Liveübertragung der legendären Pressekonferenz mit Günter Schabowski. Das war so gegen 19.00 Uhr. Danach überschlugen sich die Ereignisse, und die TV-Sender kamen mit ihrer Berichterstattung kaum hinterher. Es war spannender als jeder Krimi!

Irgendwann um 22.00 Uhr wurde von der Öffnung des ersten Grenzübergangs in der Bornholmer Straße in Berlin berichtet. Kurze Zeit später stürmte ein Kommilitone in unser Zimmer und sagte: „Kommt, wir fahren zum Kudamm.“ Mein Freund und ich sahen uns verwundert an, zogen uns aber trotzdem schnell die Jacken an und stiegen gemeinsam ins Auto. Wir fuhren in Richtung Autobahn. Uns war schon etwas komisch und unheimlich zumute. Denn in Richtung Grenzübergang „Dreilinden“ sind wir vorher noch nie gefahren. Wir waren nicht die einzigen, die sich auf den Weg zur Grenze gemacht hatten.

Während sich an der Bornholmer Straße und anderen Grenzübergängen innerhalb von Berlin viele Menschen zu Fuß auf den Weg in den Westen gemacht haben, waren hier ausschließlich Autos unterwegs. Ohne große Probleme konnten wir den Grenzübergang passieren. Wir mussten nur unseren Personalausweis vorzeigen, bekamen einen Stempel reingedrückt, und wenig später fuhren wir über die damals noch hell erleuchtete Avus in Richtung Kurfürstendamm.

Das erste Freibier im Westen

Viel konnte man auf den ersten Metern vom Westen nicht sehen, da links und rechts von der Autobahn nur Wald war. Aber dann sahen wir den angestrahlten Funkturm und das ICC. Dieses Postkartenmotiv war für uns schon sehr unwirklich und absurd. Um uns herum hupten die ganze Zeit viele Autos und wildfremde Menschen winkten uns zu. Wir folgten der Ausschilderung weiter in Richtung Kurfürstendamm. Dort waren sehr viele Menschen unterwegs, und wir kamen mit dem Auto kaum noch durch.

So parkten wir unweit vom Adenauer-Platz in der Nähe der Kneipe „Klo“. Dort war schon volles Haus und wir bekamen unser erstes Freibier. Auf dem Kudamm ging es gegen Mitternacht zu wie bei einem großen Volksfest. Viele fremde Menschen aus Ost- und West-Berlin kamen zusammen und fielen sich vor Freude weinend in die Arme. Überall Jubel, Schulterklopfen und Sekt. Von einer Telefonzelle rief ich bei meiner Mutter an, und auch sie konnte kaum fassen, dass ihr Sohn jetzt am Kudamm in West-Berlin stand.

Alle waren voller Glückseligkeit und feierten ausgelassen. In vielen Kneipen wurden wir eingeladen, um mit den anderen Gästen anzustoßen. Es war einfach unglaublich! Da wir am nächsten Morgen eine wichtige Prüfung hatten, mussten wir dann doch irgendwann wieder zurück nach Babelsberg.

So kurz nach 4.00 Uhr fielen wir überglücklich in unsere Betten und mussten wenig später schon wieder aufstehen, um nach Adlershof zu fahren – diesmal jedoch außenrum über Teltow. Unsere Prüfer fragten uns, warum wir so müde und völlig fertig aussehen. Die Prüfung habe ich mit Bravour bestanden – vielleicht, weil ich sowieso in einem Glücksrausch war.