Platz 3: Malte Kutschik, 10 Jahre, aus Friedrichshain

Nun gut, das Nilpferd ist also im Leuchtturm steckengeblieben, das sollten sie malen, das hat er getan. Aber wie ist es die Treppe hochgekommen? Damit hat sich der zehnjährige Malte nicht beschäftigt, aber jetzt, nur so zum Spaß, danach gefragt, hat er sofort eine Antwort: „Na, auf den Beinen.“

Muss ein fantasievoller Unterricht sein, der Malte Kutschick in der Friedrichshainer Temple-Grandin-Schule geboten wird, einem Sonderpädagogischen Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Autismus. Auch in seiner fünften Klasse, geleitet von den Lehrerinnen Ulrike Oels und Beate SchwabeWitt, werden drei seiner Mitschüler besonders gefördert.

Erst am Vortag wurde in der Klasse bekanntgegeben, dass Malte im Tagesspiegel-Schülerwettbewerb zum Mauerfall den dritten Platz errungen hat. Klar, da gab es Applaus. Alle seien gleich dafür gewesen, sich am Wettbewerb zu beteiligen, erzählt Malte. Also die Eltern zu interviewen, wie das vor 30 Jahren war. In seinem Fall die Mutter, Marén Kutschick, Gewandmeisterin an der Volksbühne, die damals an der Staatsoper Schneiderlehrlinge ausbildete.

Den Abend des 9. November hatte sie nach Schabowskis Pressekonferenz nicht weiter verfolgt, anders als ihr damaliger Freund, der losgezogen war und sie morgens überraschte, er sei im Westen gewesen. Sie selbst fuhr erst zwei Tage später hin, eher skeptisch, verständnislos gegenüber den Schlangen vor den Supermärkten – als habe man im Osten hungern müssen, als sei Konsum das Wichtigste. „Das war nicht meins.“

Was er vorher über die Mauer gewusst habe? Nicht sehr viel, gibt Malte zu. Aber beim Interview war er gut vorbereitet, hatte mit der Klasse die Gedenkstätte in der Bernauer Straße besucht, Tipps fürs Schreiben bekommen – der Wettbewerb wurde so zum fachübergreifenden Projekt von „Gewi“, Gesellschaftswissenschaften, und Deutsch.

Lieber Fußball als Historie

Auch mit dem Holocaust hat sich die Klasse schon beschäftigt. Die Kinder besichtigten in der Charlottenburger Villa Oppenheim die Ausstellung „Susi, die Enkelin von Haus Nummer 4“, putzten Stolpersteine, suchten nach Spuren jüdischen Lebens, bemalten für das „Butterfly Projekt“ Keramikschmetterlinge zur Erinnerung an ermordete jüdische Kinder und Jugendliche, Malte für ein Mädchen namens Doris Birnbaum. Sie wohnte von seiner Wohnung aus fast gleich um die Ecke, er kann es genau beschreiben.

Aber so spannend die historische Arbeit auch war: Seine Lieblingsfächer bleiben doch „Nawi“, also Chemie und die anderen Naturwissenschaften, und besonders Sport. Seit sechs Jahren spielt er im Verein Fußball, zweimal die Woche. Seine Lieblingsmannschaft? „Bayern München.“ Seine Mutter runzelt die Stirn, diese Liebe teilt sie nicht.

Aber gegen Maltes andere Interessen hat sie offenkundig keine Einwände. Westerncomics beispielsweise, Klassiker wie „Ringo“ und „Lucky Luke“, den er auch als Trickfilm und mit Terence Hill kennt. Und die „Star Wars“-Figuren von Lego, die vor dem Gespräch erst mal vom Tisch geräumt werden mussten, deuten an, dass Malte auch an der Zukunft heftiges Interesse hat. Andreas Conrad

Text von Malte Kutschik: Der verschlafene Mauerfall

Meine Mutter lebte mit ihrem Freund Markus in Ost-Berlin im Prenzlauer Berg. Sie war 22 Jahre alt. Meine Mutter war am 9. November, an dem Tag, als die Mauer fiel sehr müde und ging früh in Bett. Ihr Freund Markus schaute abends noch Nachrichten. Als er erfahren hatte, dass die Grenzübergänge an einigen Stellen in Berlin geöffnet wurden, ging er heimlich mit seinem Freund zur Mauer.

Am nächsten Morgen klingelte er um 5 Uhr bei meiner Mutter. Sie öffnete die Tür und er sagte, dass er gerade im Westen gewesen war. Meine Mutter antwortete: „Spinnst du?!“ Sie verstand gar nicht, was los war. Ihr Freund berichtete von diesem Ereignis. Er erzählte, dass er mit dem Zug bis zum Zoologischen Garten gefahren und zum Kudamm gelaufen sei. Er war überwältigt von den vielen bunten und leuchtenden Reklamebannern. Aber am meisten faszinierte ihn die singende und grölende Menschenmasse. Zwei Tage später ging meine Mutter dann in den Westen. Sie fühlte sich fremd und verstand die Menschen nicht, die Schlange standen an den Supermärkten.