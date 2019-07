Der mit Spannung erwartete Mordprozess im Fall der vor fast 13 Jahren verschwundenen Georgine Krüger ist nur Minuten nach seinem Beginn und vor Verlesung der Anklage vertagt worden. Das Landgericht gab damit einem Antrag der Verteidigung statt.

Die beiden Anwälte des 44-jährigen Ali K. hatten am Mittwoch eine Unterbrechung für eine Woche verlangt, um die Besetzung des Gerichts zu überprüfen. Diese sei ihnen nicht fristgemäß mitgeteilt worden. Der Prozess wird am 7. August fortgesetzt.

Am 25. September 2006 kam die damals 14-jährige Georgine Krüger gegen 14 Uhr von der Schule. Sie stieg wie so oft in Moabit aus einem Bus. Etwa 200 Meter waren es bis zu ihrem Wohnhaus. Dort wartete ihre Großmutter mit dem Mittagessen. Das Mädchen kam nie an.

Der Fall gehörte jahrelang zu den bekanntesten Vermisstenfällen Deutschlands. Schließlich wurde nach intensiven Ermittlungen Ali K. festgenommen. Der Deutsch-Türke sitzt seit Dezember in Untersuchungshaft. Er soll gegenüber einem verdeckten Ermittler ein Geständnis abgelegt haben. Was seine Anwälte davon halten, wurde nun am Rande des Prozesses klar. „Wir werden Freispruch beantragen“, erklärten sie.

Ali K. soll das Mädchen, das in derselben Straße wie er lebte, abgepasst haben. Die Ermittler sind überzeugt, dass der Mann gezielt vorgegangen sei. Er soll Georgine Krüger aus der Nachbarschaft vom Sehen her gekannt haben. Unter dem Vorwand, er brauche Hilfe beim Tragen von Tüten, habe er das Mädchen in seinen Keller gelockt.

Mehr als zehn Jahre nach Georgines Verschwinden suchten Ermittler Spuren im Wald bei Brieselang (Oberhavel). Foto: Bernd Settnik/dpa

Dort soll er die Schülerin mit einem Metallgegenstand bewusstlos geschlagen und vergewaltigt haben. Aus Angst vor Entdeckung der Tat soll er die Schülerin erwürgt, aus dem Keller geschafft und versteckt haben. Die Leiche wurde bis heute nicht gefunden. Der mutmaßliche Mörder habe sie möglicherweise in einen Müllcontainer geworfen worden, hieß es nun.

Die Polizei ging mehr als 300 Hinweisen nach, durchsuchte Keller und Dachböden im Kiez – ohne Erfolg. Der Fall aber wurde nie zu den Akten gelegt. 2017 geriet Ali K. ins Visier der Ermittler. Er ist wegen sexueller Nötigung einer Jugendlichen vorbestraft. Er hatte laut Urteil 2011 eine 17-jährige in seinen Keller gelockt, um sie zu missbrauchen. Sie entkam. Außerdem soll er Mädchen belästigt haben.

Ali K. sei schließlich durch Funkzellenauswertungen und einen verdeckten Ermittler überführt worden, so die Staatsanwaltschaft. Die Anklage lautet auf schwere Vergewaltigung und Mord zur Verdeckung einer anderen Straftat. K. soll die Vorwürfe bei der Polizei zurückgewiesen haben. Ob er sich vor Gericht äußern wird, ist noch nicht bekannt. Die Mutter von Georgine Krüger ist Nebenklägerin. Zu Prozessbeginn war sie nicht persönlich erschienen.